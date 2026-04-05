Avertizare ANM: risc însemnat de avalanșe în Bucegi, la peste 1.800 de metri

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că riscul de avalanșe este însemnat în masivul Bucegi, la altitudini de peste 1.800 de metri. Atenționarea este valabilă până luni, 6 aprilie, ora 21:00.

Potrivit meteorologilor, stratul de zăpadă este instabil, iar condițiile meteo din următoarele zile pot favoriza declanșarea avalanșelor, inclusiv în urma activităților turistice.

La peste 1.800 m: strat instabil și risc crescut

Meteorologii atrag atenția că „în partea superioară a zăpezii întâlnim un strat de zăpadă umezită și cu rezistență redusă”, cu grosimi variabile, depus peste un strat mai vechi și dur, iar pe alocuri peste cruste de gheață, „cu care are aderență redusă”.

În zona crestelor sunt prezente „plăci de vânt, în special pe versanții vestici și sudici”, iar pe văi există „depozite consistente de zăpadă”. De asemenea, „în zona crestelor sunt formate cornișe”. ANM avertizează că încălzirea vremii va accentua instabilitatea din cauza creșterii treptate a temperaturilor și insolației din zilele următoare.

În aceste condiții, potrivit ANM, „se menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și mari”, mai ales în cazul supraîncărcării stratului de zăpadă de către turiști sau schiori – risc însemnat (3).

Sub 1.800 m: risc moderat, dar condiții periculoase

La altitudini mai mici, stratul de zăpadă este deja afectat de temperaturile în creștere și de precipitații.

Conform ANM, „stratul de zăpadă e umezit și consistent”, iar pe fondul încălzirii „zăpada se va umezi puternic și poate aluneca pe anumite pante peste straturile mai vechi și mai dure”.

În aceste condiții, „se pot declanșa atât curgeri, cât și avalanșe de dimensiuni mici și medii”, în special pe pantele înclinate sau lipsite de vegetație, riscul fiind moderat (2).