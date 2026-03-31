Ajutorul de înmormântare a crescut la 9.192 de lei. Cine primește acești bani

Începând cu data de 30 martie 2026, ajutorul de înmormântare oferit de statul român a crescut la valoarea de 9.192 de lei. Acești bani sunt acordați, în caz de deces al asiguratului, persoanei care face dovada cheltuielilor de înmormântare.

Ajutorul de deces a crescut, de la 8.620 de lei la 9.192. Majorarea ajutorului de deces a intrat în vigoare la 30 martie. Creșterea este de 572 de lei, iar noul cuantum este stabilit în funcție de câștigul salarial mediu brut folosit la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Ajutorul de deces se acordă doar la cerere și nu vine automat.

Cum se acordă ajutorul de deces

Pentru a primi banii, este necesară depunerea unei cereri la casa teritorială de pensii de la domiciliul celui decedat. Ajutorul de deces nu se acordă automat, chiar dacă persoana îndeplinește toate condițiile.

Solicitantul trebuie să prezinte certificatul de deces, actul de identitate și documente care dovedesc că a suportat cheltuielile de înmormântare, cum ar fi facturi sau chitanțe.

După depunerea completă a dosarului, plata se face în maximum trei zile lucrătoare. Banii pot fi primiți fie în numerar, fie prin transfer bancar.

Legea prevede că ajutorul de deces poate fi solicitat în termen de maximum trei ani de la data decesului, termen calculat de la emiterea certificatului de deces.

Cine este beneficiarul ajutorului de înmormântare

Beneficiarul este cel care dovedește că a plătit cheltuielile de deces. Aceasta poate fi o rudă apropiată, precum soțul, copilul sau părintele, dar și orice altă persoană care poate face dovada plății.

Cu alte cuvinte, criteriul esențial nu este gradul de rudenie, ci faptul că solicitantul a suportat efectiv cheltuielile de înmormântare.

Un element important prevăzut de lege este că ajutorul de deces nu este condiționat de un anumit stagiu de cotizare. Asta înseamnă că banii pot fi acordați chiar dacă persoana decedată nu a avut o vechime mare în muncă.

De asemenea, ajutorul se acordă și dacă persoana a avut calitatea de asigurat în ultimele șase luni înainte de deces sau dacă se afla în concediu pentru creșterea copilului, cu condiția să fi fost asigurată anterior.