Observatorul Prahovean

Minivacanță de Paște: câte zile libere vor avea românii

Autor: Roxana Tănase
zile libere

Paștele ortodox va fi celebrat în 2026 la data de 12 aprilie. Românii vor beneficia de mai multe zile libere legale.

În luna aprilie, potrivit Codului Muncii, salariații din România vor beneficia de o nouă minivacanță, dacă luăm în calcul și weekendul.

Pe lista sărbătorilor pentru care se acordă zile libere se află Vinerea Mare (10 aprilie), precum și prima și a doua zi de Paște (12 și 13 aprilie).

În sectoare precum sănătatea, ordinea publică, transporturile și unitățile de alimentație publică, dacă angajații lucrează în aceste zile, legislația prevede acordarea de timp liber compensatoriu sau plata unor sporuri corespunzătoare, conform contractelor individuale sau colective de muncă.

Calendarul zilelor libere până la finalul anului 2026

  • 1 mai – Ziua Muncii
  • 1 iunie – Ziua Copilului (coincide cu Rusaliile în 2026)
  • 15 august – Adormirea Maicii Domnului
  • 30 noiembrie – Sfântul Andrei
  • 1 decembrie – Ziua Națională a României
  • 25 decembrie – Crăciun

