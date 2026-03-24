„Mi se pare revoltător!” Legea care lasă copiii cu CES fără bani stârnește furia părinților

Senatul a adoptat, luni, 23 martie, cu 97 de voturi „pentru” și o abținere, un proiect de lege care prevede că, în locul alocației bănești primite de elevii cu cerințe educaționale speciale (CES), aceștia vor primi fie o masă caldă, fie un pachet alimentar. Doar dacă mai rămân bani neutilizați, aceștia se vor vira către reprezentantul legal al copilului. Decizia a stârnit revoltă în rândul părinților care au copii atipici.

Proiectul de lege a fost inițiat de un grup de parlamentari PNL, PSD și UDMR. Obiectivul, se arată în document, este „creşterea calităţii vieţii şi incluziunii copiilor cu CES, asigurarea accesului la o alimentaţie adecvată pe durata activităţilor şcolare şi o utilizare eficientă a fondurilor publice destinate acestor drepturi. (…)

În practică, sumele acordate cu titlu de alocaţie zilnică de hrană nu sunt utilizate întotdeauna în scopul exclusiv al asigurării hranei copiilor cu cerinţe educaţionale speciale”.

„Transformarea alocaţiei băneşti într-un suport alimentar concret – masă caldă sau pachet alimentar – garantează utilizarea fondurilor în interesul direct al copilului şi asigură accesul acestuia la cel puţin o masă sănătoasă pe zi”, se arată în expunerea de motive.

Una dintre persoanele care și-a arătat revolta față de acest proiect este Dana Oncioiu. Ploieșteanca este mama unui băiat în vârstă de 16 ani, Mihai, diagnosticat cu CES și încadrat în grad de handicap grav.

Femeia a povestit că, lunar, sprijinul financiar pe care îl primea pentru copil ajungea undeva la 720 de lei, adică 48 de lei pe zi, în funcție de prezența fizică la școală.

„Mi se pare revoltător. Băiatul meu are intoleranță la anumite alimente. Cum poți, după ce de-abia ai mărit suma la 48 de lei, să elimini ajutorul financiar și să-l înlocuiești cu un pachet alimentar, despre care am dubii că ar conține produse de calitate? Copilul meu mănâncă doar hrană adaptată nevoilor lui.

Banii aceia erau un ajutor important, pentru că doar eu, ca mamă, știu ce îi trebuie. Pe noi, părinții, ne-a consultat cineva? Sper din suflet ca proiectul să nu treacă, iar în asentimentul meu sunt zeci, sute de părinți care au copii cu CES”, a transmis Dana Oncioiu, care este și președinta Asociației Curcubeul Autismului.

După ce a trecut de Senat, propunerea legislativă urmează să fie dezbătută acum de Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz.