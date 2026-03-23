Val de ploi în Prahova. Anunțul ANM pentru următoarele două săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Meteorologii anunță un val de ploi. Precipitațiile nu vor ocoli Ploieștiul și nici zona de munte din Prahova.

- Publicitate -

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a precizat că vremea se va răci luni și marți, cu aproximativ 6–7 grade. Ulterior, până în data de 1 aprilie, valorile termice vor crește, media maximelor urmând să ajungă la 15–16 grade.

„În zilele următoare, până la finalul intervalului de prognoză, media temperaturilor maxime se va situa între 12 și 15 grade. Minimele termice vor fi cuprinse, în medie, între 2 și 5 grade. Începând cu data de 27 martie, vor fi posibile precipitații aproape zilnic”, a anunțat ANM.

- Publicitate -

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, temperaturile maxime se vor situa între 11 și 13 grade Celsius. Excepție vor face marți, 24 martie, și joi, 26 martie, când mercurul va urca până la 16 grade Celsius.

Începând de vineri, 27 martie, până luni, 30 martie, valul de ploi nu va ocoli Ploieștiul.

Cum va fi vremea la munte

La munte, potrivit ANM, pe întreg intervalul de prognoză, valorile termice vor varia, în general, între 0 și 5 grade pentru maxime și între -4 și -1 grad pentru minime.

- Publicitate -

Vor fi precipitații aproape zilnic: până în data de 26 martie pe arii restrânse, iar ulterior pe arii extinse.