Semințe și gunoaie în autobuzele și tramvaiele din Ploiești. Zeci de persoane sancționate

Mizeria lăsată în urmă de unii călători în mijloacele de transport în comun din Ploiești continuă să stârnească revolta celor care folosesc zilnic tramvaiele și autobuzele din Ploiești. Resturi de semințe aruncate pe jos, PET-uri sau hârtii lăsate în urma unor pasageri sunt imagini care, din păcate, apar frecvent.

Un ploieștean care a călătorit recent cu tramvaiul 102 a surprins o astfel de situație. În 2026, încă există persoane care mănâncă semințe în mijloacele de transport în comun și aruncă cojile direct pe podea, fără nicio urmă de respect pentru ceilalți călători sau pentru spațiul public.

Persoanele certate cu bunul simț, greu de depistat pe camerele video

Reprezentanții TCE Ploiești spun că astfel de comportamente apar frecvent, însă identificarea celor responsabili nu este întotdeauna simplă, chiar dacă mijloacele de transport sunt dotate cu camere video.

„În activitatea de transport public în comun sunt cetățeni care se comportă civilizat și cetățeni cu un comportament necivilizat. În general, cazurile de deteriorare a canapelor, dar și de aruncare a gunoiului în mijloacele de transport, de la PET-uri, semințe și hârtii sunt cele mai frecvente.

Am încercat în decursul timpului să vizionăm camerele, dar este foarte greu să descoperi într-un grup care este persoana care face aceste lucruri, cine a lăsat gunoaiele. Tinerii sunt cei care se comportă așa.

Noi rezolvăm aceste probleme prin intermediul șoferilor la capăt de linie și prin reparațiile și prin curățenia pe care le desfășurăm în autobază”, a susținut Nicolae Alexandri, directorul de exploatare al TCE Ploiești.

Amenzi și controale în mijloacele de transport

Pentru a descuraja astfel de comportamente, Poliția Locală Ploiești desfășoară periodic acțiuni de control în mijloacele de transport public, în colaborare cu TCE.

„Avem acțiuni punctuale cu TCE Ploiești, pentru mijloacele de transport public în comun, care vizează atât cetățenii certați cu bunul simț, dar și persoanele care deranjează, inclusiv pentru depistarea persoanelor fără adăpost care circulă fără bilet”, a precizat Carmen Gheorghe, directorul Poliției Locale Ploiești.

Zeci de ploieșteni sancționați sau avertizați

În cursul lunii februarie, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică au desfășurat mai multe controale în mijloacele de transport pentru prevenirea și combaterea unor astfel de fapte.

În urma acțiunilor, 23 de persoane au fost sancționate sau avertizate. Cinci dintre acestea au primit avertismente verbale pentru comportament neadecvat în spațiul public, iar 18 persoane au fost amendate, valoarea totală a sancțiunilor fiind de 4.750 de lei. Persoanele sancționate au fost coborâte din mijloacele de transport public.

De la începutul lunii martie 2026 și până în prezent au mai fost aplicate alte șapte sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 1.200 de lei.

„Sancțiunile contravenționale au fost aplicate pentru următoarele fapte: deținerea de bagaje voluminoase, purtarea de haine murdare și urât mirositoare, călătoria în stare de ebrietate, deținerea unor acte de identitate expirate, utilizarea țigărilor electronice în mijloacele de transport în comun, precum și adresarea de injurii și expresii jignitoare la adresa polițiștilor local”, a precizat Poliția Locală Ploiești.

Unde poți semnala comportamentul pasagerilor

Potrivit Poliției Locale Ploiești, călătorii care sunt deranjați de comportamentul unor pasageri pot sesiza dispeceratul Poliției Locale Ploiești la numărul de telefon 0244 954.