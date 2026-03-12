S-a dat drumul la apă la cișmelele din cimitirele din Ploiești

Săptămâna aceasta au fost repuse în funcțiune toate cișmelele aflate în cimitirele administrate de SGU Ploiești. Informația a fost transmisă miercuri, 11 martie 2025, de reprezentanții societății.

Totodată, aceștia au reamintit care este programul anual de funcționare al acestora:

De la începutul lunii noiembrie și până la jumătatea lunii martie, alimentarea cu apă este sistată. Motivul este acela de a preveni eventualele defecțiuni cauzate de temperaturile negative specifice perioadei.

De la jumătatea lunii martie și până la jumătatea lunii aprilie, cișmelele sunt alimentate cu apă în intervalul orar 08:00 – 16:00. Această măsură a fost luată tot pentru a preveni eventualele defecțiuni cauzate de temperaturile reduse care, în această perioadă se înregistrează noaptea.

De la jumătatea lunii aprilie și până la finalul lunii octombrie, se reia alimentarea tuturor cișmelelor în regim non-stop.