Cum va fi vremea la Ploiești. Temperaturi de 14 grade Celsius în Prahova

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Meteorologii au anunțat că vremea începe să se încălzească. La munte temperaturile medii vor fi mai ridicate față de cele normale.

- Publicitate -

Vremea începe să se încălzească, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 14 grade Celsius în următoarele zile, în timp ce nopțile rămân încă reci, cu valori apropiate de pragul înghețului.

- Publicitate -

Cum va fi vremea la Ploiești

Vremea la Ploiești intră într-un proces de încălzire în primele zile din martie, cu temperaturi mai ridicate decât în perioada precedentă.

Vineri, 6 martie, temperatura maximă va ajunge la 14 grade Celsius, în timp ce pe timpul nopții, temperatura minimă se va menține la 0 grade Celsius.

Maximele diurne vor urca treptat spre valori de primăvară, iar nopțile vor rămâne încă răcoroase.

- Publicitate -

Cum va fi vremea la munte, la Cota 2000 din Sinaia

Vremea se încălzește și la munte, la Cota 2000 din Sinaia. Mercurul în termometre va urca până la temperaturi maxime de 6 grade Celsius.

De săptămâna viitoare, temperatura maximă va ajunge la 8 grade Celsius, în timp ce valorile minime se vor menține la -3… -2 grade Celsius.

Cum va fi vremea în săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026

Cu excepția regiunilor sudice și sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai ridicate, mai ales în nordul teritoriului și în zona de munte aferentă.

- Publicitate -

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile intracapatice, dar mai ales în extremitatea de nord-vest, iar în rest valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

- Publicitate -

Cum va fi vremea în săptămâna 23.03.2026 – 30.03.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, local, în regiunile nordice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 30.03.2026 – 06.04.2026

Mediile valorilor termice se vor situa în limitele climatologice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

- Publicitate -

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.