Fără apă la școală și la azil. Situație gravă într-o comună din Prahova cu 1700 de locuitori

Aproximativ 1.700 de locuitori din comuna Surani, județul Prahova, nu au apă de șapte zile. „Toată comuna este fără apă. Nu avem apă la școală și la azilul de bătrâni”, susține primarul localității, Lucian Gabriel Bucur (PNL), care afirmă că problemele au început odată cu primul episod de ninsori, când comuna a rămas fără energie electrică.

Ninsorile abundente înregistrate în Prahova în urmă cu o săptămână au lăsat localitatea Surani fără alimentare cu apă. În lipsa energiei electrice, apa nu a mai putut fi pompată către comună. Ulterior, au apărut mai multe avarii la rețeaua de alimentare.

„Nu avem apă de șapte zile. Nu mai știm unde să facem sesizări”, spun localnicii disperați.

În lipsa apei la robinet, oamenii sunt nevoiți să aducă apă din localitățile vecine, de la zeci de kilometri distanță, sau să care găleți de la puținele fântâni existente în comună.

„Suntem disperați. Avem copii mici. Avem bătrâni care nu pot să care apă de la zeci de kilometri distanță”, ne-a povestit un alt localnic.

Primarul din Surani: „Situația este cumplită”

Contactat telefonic, primarul comunei Surani, Lucian Gabriel Bucur a declarat că situația este extrem de gravă.

„Toată comuna nu are apă. Nu avem apă la școală și la azilul de bătrâni. Este cumplit. De la primul episod de ninsori, când s-au rupt copacii, am rămas fără curent electric și, implicit, fără apă. Ulterior a revenit energia electrică, dar problema apei nu s-a rezolvat.

Personal, împreună cu angajații de la Hidro, am identificat una dintre avariile majore, o spărtură la rețeaua de pompare care pleacă de la Predaș-Sărari către bazinul de la Ariceștii Zeletin, însă apa nu mai ajunge în bazinul de la Surani. Reprezentanții Hidro Prahova au intervenit și au remediat mai multe avarii, însă astăzi ne-au transmis că au fost identificate alte avarii majore”, a declarat edilul.

Avarii majore la rețeaua de alimentare cu apă

Într-un răspuns transmis Primăriei Surani, Hidro Prahova a precizat că, începând cu data de 17 februarie 2026, furnizarea energiei electrice la Stația de pompare Predeal-Sărari a fost întreruptă pentru mai mult de 40 de ore, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

„În lipsa alimentării cu energie electrică, bazinul de înmagazinare Aricești Zeletin, precum și cel aferent comunei Surani, s-au golit progresiv, inclusiv rețeaua de distribuție.

După remedierea defecțiunilor la rețeaua electrică de către furnizorul de energie, au fost reluate manevrele de umplere și aerisire a conductelor, în special la conducta DN 100 care alimentează direct comuna Surani din bazinul Aricești Zeletin.

În timpul acestor manevre, pe coloana de pompare Ø 250 mm (conductă metalică) dintre Predeal-Sărari și Aricești Zeletin s-au produs trei avarii majore. Prima a fost remediată în data de 20 februarie 2026, a doua în 23 februarie 2026, iar cea de-a treia în 24 februarie 2026.

În data de 24 februarie 2026, furnizarea apei a fost sistată temporar pentru a permite intervenția tehnică în condiții de siguranță.

Ulterior finalizării intervențiilor, alimentarea cu apă a fost reluată, însă procesul de echilibrare a sistemului de distribuție și de reumplere completă a rețelei necesită aproximativ 48 de ore, în funcție de consum și de stabilizarea presiunii în rețea”, se arată în adresa transmisă de operator.

Reprezentanții Hidro Prahova mai precizează că avariile înregistrate la nivelul comunei Surani s-au produs pe conducta principală de alimentare din bazinul Aricești Zeletin, iar intervențiile au fost dificile, fiind realizate în mare parte mecanic, din cauza accesului îngreunat de terenul forestier și de drumurile greu practicabile.

Operatorul a mai precizat că pentru îmbunătățirea parametrilor de furnizare, în special în zonele înalte ale localității, au fost demarate lucrări pentru instalarea unei stații de repompare, care va fi amplasată în zona Școlii Gimnaziale Surani.