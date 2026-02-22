Postul Paștelui 2026. Când începe și când au loc dezlegări la pește

Postul Paștelui 2026 începe pe 23 februarie și reprezintă cea mai lungă perioadă de pregătire dinaintea Învierii Domnului. Postul Mare durează 40 de zile, la care se adaugă Săptămâna Patimilor, iar în acest an calendarul bisericesc prevede doar două zile cu dezlegare la pește.

- Publicitate -

Postul Paștelui, cunoscut și ca Postul Mare, este una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală dinaintea sărbătorii Învierii Domnului, conform tradiției creștin ortodoxe.

Când începe Postul Paștelui 2026

Postul Paștelui 2026 începe luni, 23 februarie 2026, fiind considerat cel mai lung și mai aspru din calendarul creștin-ortodox.

- Publicitate -

Postul Paștelui precede sărbătoarea Învierii Domnului și marchează o perioadă de rugăciune, pocăință și curățire sufletească.

Această perioadă durează 40 de zile, la care se adaugă Săptămâna Patimilor. Întreaga perioadă se încheie în ajunul Paștelui.

Tradiții și obiceiuri în Postul Paștelui

Pe parcursul Postului Paștelui, credincioșii renunță la carne, lapte, produse lactate, ouă și alte alimente de origine animală. Alimentația se bazează pe legume, fructe, cereale, leguminoase, semințe și nuci.

- Publicitate -

Dincolo de rânduiala alimentară, credincioșii sunt îndemnați să participe la slujbe, să se spovedească, să se împărtășească și să acorde mai multă atenție faptelor bune și milosteniei.

Tot în această perioadă, nu se fac nunți și nici botezuri. Nu sunt permise cununiile religioase pentru ca bucuria nunții să nu fie umbrită de restricțiile postului.

Când este dezlegare la pește în Postul Paștelui

Conform calendarului bisericesc, în 2026, există doar două zile cu dezlegare la pește. Este vorba despre 25 martie, când este sărbătorită Buna Vestire, cunoscută și ca Blagoveștenia, și despre Duminica Floriilor, pe 5 aprilie.

- Publicitate -

Conform rânduielilor bisericești, dezlegarea la pește este privită drept o răsplată pentru credincioșii care respectă perioada de înfrânare, dar și ca o modalitate de a marca sărbători importante legate de Iisus Hristos.