Drum din Prahova, plin de gropi în ciuda finanțării aprobate. Șoferii circulă printre cratere

Un drum comunal din comuna Lapoș, Prahova, cu o lungime de 2,7 kilometri, a ajuns într-o stare de degradare avansată, cu cratere adânci, fisuri și porțiuni de asfalt distrus, punând în pericol siguranța participanților la trafic. Situația este cu atât mai gravă cu cât drumul este intens tranzitat, făcând legătura între două drumuri județene – DJ 235 și DJ 100H – precum și între satul Glod și centrul comunei, unde se află școlile, dispensarul și Primăria.

- Publicitate -

Drum lăsat în paragină din 2009

Drumul comunal DC 71A nu a mai beneficiat de nicio lucrare de întreținere sau modernizare din anul 2009, de la momentul asfaltării. Deși autoritățile locale cunosc foarte bine starea critică a infrastructurii, nu s-a intervenit nici măcar cu lucrări minime de reparații, precum plombarea gropilor, lucrări ce puteau fi realizate din fonduri locale.

- Publicitate -

„Nu poți lăsa un drum într-o asemenea stare, cu cratere, până la implementarea unui proiect guvernamental. Primăria avea obligația să facă măcar lucrări de întreținere”, spun localnicii revoltați.

Finanțare aprobată, dar implementare zero

Pentru acest tronson, în anul 2022, a fost depusă o solicitare de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Inițial, valoarea cererii a fost de 9.670.393 lei, însă, în urma clarificărilor solicitate de minister, documentația tehnico-economică a fost refăcută, iar valoarea finală a investiției a fost stabilită la 5.000.000 lei, sumă ce urma să fie asigurată de minister, cu diferența suportată din bugetul local.

Cu toate acestea, la data de 30 iunie 2025, pe site-ul oficial al PNI „Anghel Saligny”, comuna Lapoș figurează cu finanțare aprobată, dar stadiu de implementare zero. Practic, nu s-a mișcat un deget pentru semnarea contractului de finanțare și demararea procedurilor de licitație.

- Publicitate -

Primarul recunoaște pericolul, dar nu explică inacțiunea

Deși Primăria invocă lipsa fondurilor, situația bugetară contrazice aceste afirmații. La 31 decembrie 2024, comuna Lapoș înregistra un excedent bugetar de 1.595.675 lei, sumă repartizată ulterior în buget conform deciziilor primarului. Mai mult, nici în anul 2025 nu au fost cheltuite fondurile alocate, iar încasările și alocările bugetare confirmă existența resurselor financiare necesare măcar pentru lucrări de reparații minime, dacă nu pentru cofinanțare și demararea reabilitării drumului.

Ce spune primarul comunei, Viorel Barbu? Recunoaște că drumul este pericol pentru șoferi. Recunoaște și că are bani rămași în buget și necheltuiți.

- Publicitate -

„Da, drumul este în Anghel Saligny inclus. Nu s-a făcut nimic pentru că nu ne-a alocat suma suficientă de bani și nu ne-am încadrat.”

Conform unui document oficial din martie 2025, când s-a aprobat excedentul, figurează suma de 190.575 lei pentru cofinanțarea lucrărilor drumului comunal finanțat prin Anghel Saligny. În realitate, nu s-a cheltuit nimic, iar în teren, situația este una dezastruoasă.

Întrebat însă de ce nu s-a folosit excedentul bugetar, o sumă deloc neglijabilă de peste 1,5 milioane de lei, primarul nu explică de ce nu a cheltuit banii. Spune doar că: „Banii sunt, nu sunt mâncați. Noi nu am consumat nimic… mergem mai departe.”

Pericol real pentru trafic și elevi

- Publicitate -

Starea drumului se agravează de la o zi la alta, mai ales în această perioadă cu îngheț și dezgheț, ploi și intervenții cu sare pentru combaterea poleiului. Astfel, degradarea asfaltului se accelerează. Pe acest tronson circulă zilnic microbuzul școlar, dar și numeroși șoferi, ceea ce transformă indiferența autorităților într-un risc major pentru siguranța publică.

În lipsa unor măsuri urgente, DC 71A riscă să devină impracticabil, iar responsabilitatea pentru eventualele incidente va aparține exclusiv celor care, deși au avut bani, finanțare și soluții legale, au ales să nu intervină.



FOTO

- Publicitate -