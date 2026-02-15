- Publicitate -
Vreme rece și ploi la Ploiești. Ninsori la munte

Roxana Tănase
vreme Prahova

După un weekend cu temperaturi apropiate de cele de primăvară, vremea se răcește din nou la Ploiești începând de săptămâna viitoare. Meteorologii anunță un nou val de ploi, iar la munte revin ninsorile.

Duminică, la Ploiești, temperatura maximă va ajunge la 9–10 grade Celsius, însă vom avea parte de ploi. Începând de luni, vremea se răcește și mai mult.

Val de ploi la Ploiești

Săptămâna viitoare, potrivit prognozei meteo, temperatura maximă va fi de aproximativ 3 grade Celsius, iar minima se va situa în jurul valorii de 0 grade Celsius până miercuri.

La Ploiești este anunțat un nou val de ploi în prima parte a săptămânii viitoare.

Ninsori la Cota 2000

Duminică, la munte, începând cu ora 12.00, la altitudini de peste 1800 de metri, a intrat în vigoare o atenționare de cod galben de vânt puternic.

Potrivit ANM, vântul va înregistra viteze la rafală de 80 – 100 km/h, care va viscoli și troieni ninsoarea și care va determina scăderea vizibilității sub 100 m.

Tot la munte, la Cota 2000 din Sinaia, sunt anunțate ninsori începând de săptămâna viitoare.

Temperatura minimă va coborî la -4 grade Celsius, iar spre finalul săptămânii viitoare valorile pot ajunge la -7 – -9 grade Celsius.

