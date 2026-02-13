Ploi și ninsori la munte în Prahova. Când se încălzește vremea

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. În weekend temperaturile vor fi fi mai ridicate, însă săptămâna viitoare se va înregistra un nou val de ploi, dar și de ninsori la munte.

- Publicitate -

În următoarele două săptămâni de prognoză, exceptând acest weekend, vremea se menține rece, iar valul de ploi nu va ocoli Prahova.

La munte, la Cota 2000 din Sinaia, în weekend, tesmperaturile maxime vor ajunge la 5… 6 grade Celsius.

- Publicitate -

Treptat, în primele zile ale săptămânii viitoare, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, în weekend, vremea va aduce temperaturi mai ridicate, cu maxime de 12… 13 grade Celsius.

După weekend, în schimb, vom avea parte de perioade cu temperaturi scăzute. La începutul săptămânii viitoare, de altfel, precipitațiile se pot transforma, în lapoviță și ninsoare.

- Publicitate -

În schimb, mercurul în termometre va urca până la temperaturi maxime de 5… 7 grade Celsius, în timp ce temperaturile minime se vor situa la -3 grade Celsius.

Cum va fi vremea în săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile nord-estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi excedentar la nivelul întregii țări.

- Publicitate -

Cum va fi vremea în săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, nordice și nord-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi excedentare în toate regiunile.

Cum va fi săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

- Publicitate -

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Cum va fi săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.