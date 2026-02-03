Cum poți ieși mai devreme la pensie și ce penalizare se aplică

Românii pot ieși la pensie mai devreme cu până la cinci ani față de vârsta standard de pensionare – 65 de ani, însă vor fi penalizați cu până la 24% din cuantumul pensiei.

- Publicitate -

Potrivit legislației în vigoare, pensia anticipată cu penalizare se acordă cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv.

Concret, un angajat (bărbat) născut în august 1977, care are în prezent 48 de ani împliniți, poate ieși la pensie în luna august anul 2042, la vârsta de 65 de ani, dacă stagiul minim de cotizare este de 15 ani.

- Publicitate -

În cazul în care acesta dorește să iasă la pensie la 60 de ani, este necesar un stagiu complet de cotizare de 40 de ani.

Dacă vechimea în muncă este de cel puțin 35 de ani, persoana poate ieși la pensie cu cinci ani mai devreme, însă cu o penalizare de 24%. Penalizarea scade treptat, cu fiecare lună, până la împlinirea vârstei standard de pensionare, de 65 de ani.

Pensia anticipată se transformă din oficiu în pensie pentru limită de vârstă la data împlinirii vârstei standard de pensionare sau a vârstei standard reduse, conform legii.

- Publicitate -

Potrivit Casei Naționale de Pensii, în luna decembrie 2025 erau înregistrate în plată 66.391 de pensii anticipate. Cele mai multe dintre acestea, 6.313, aveau valori cuprinse între 3.001 și 3.500 de lei.