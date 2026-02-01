Ninsori, polei și ger în Prahova. Atenționare ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de cod galben de ger, avertizare valabilă și în Prahova. Valul de ninsori nu va ocoli zona de munte.

Vremea va fi deosebit de rece până pe 4 februarie. Temperaturile minime se vor situa, în general, între -20 și -10 grade.

Meteorologii au anunțat că, local, vor fi precipitații slabe cantitativ, predominant sub formă de ninsoare.

Vântul va prezenta intensificări locale în regiunile estice și sudice, cu viteze în general de 40–45 km/h, amplificând senzația de frig.

Cod galben de ger în Prahova

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de ger, atenționare valabilă în intervalul 1 februarie, ora 20:00 – 2 februarie, ora 10:00.

Temperaturile minime se vor situa între -16 și -9 grade. Ca urmare a temperaturilor extrem de scăzute pe alocuri se va forma polei și ghețuș.

O a doua atenționare de cod galben de ger va intra în vigoare luni, 02 februarie, ora 10:00, și este valabilă până marți, 03 februarie, ora 10:00

Meteorologii au anunțat temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra între -9 și -3 grade.

Noaptea va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor încadra între -20 și -8 grade.

Vreme rece la Ploiești

La Ploiești, temperaturile maxime vor fi de -2 grade Celsius, în timp ce temperaturile minime se vor situa în jurul valorii de -6 grade Celsius. Meteorologii au anunțat precipitații slabe cantitativ, predominant sub formă de ninsoare.