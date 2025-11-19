ITM Prahova, despre REGES-ONLINE. Ce amenzi riscă angajatorii

Revisal, „registrul general de evidență a salariaților” dispare, iar locul lui este luat de noua platformă REGES-ONLINE. Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova reamintește angajatorilor că data de 31 decembrie 2025 este termenul limită până la care trebuie să se înregistreze în REGES-ONLINE. În caz contrar amenzile sunt uriașe.

Data de 31 decembrie 2025 este termenul limită până la care angajatorii trebuie să mute contractele și datele angajaților în noul sistem în REGES-ONLINE.

„Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova reamintește angajatorilor prahoveni că data de 31 decembrie 2025 este termenul limită până la care trebuie să se înregistreze în REGES-ONLINE și, totodată, să completeze toate elementele contractelor individuale de muncă active la data accesării Registrului, care nu se regăsesc în sistemul informatic REVISAL”, a precizat ITM Prahova.

Până la această dată, potrivit ITM Prahova, doar 54,21% dintre angajatorii prahoveni au efectuat trecerea în platforma REGES-ONLINE.

Ce amenzi riscă angajatorii care nu se înregistrează în REGES-ONLINE

Neînregistrarea contractelor de muncă pe noua platformă, în termen legal, se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei.

Pentru necompletarea tuturor elementelor contractelor individuale de muncă active la data înrolării în noul sistem, care nu se regăsesc în REVISAL, amenda prevăzută este de la 5.000 lei la 10.000 lei.

„Fac apel către angajatorii prahoveni să nu amâne înregistrarea până în ultimele zile ale anului, pentru a evita aglomerarea la final, dar și pentru a beneficia cât mai rapid de avantajele digitalizării.

Menționăm că procesul de migrare este simplificat: angajatorii nu trebuie să transfere manual bazele de date, acestea fiind deja preluate în platformă. Trebuie doar creat cont în REGES–ONLINE, ceea ce oferă acces la toate funcționalitățile digitale ale noului sistem”, a precizat Dumitra Ionescu, inspector șef ITM Prahova.

În acest sens, ITM Prahova vine în întâmpinarea angajatorilor prahoveni și recomandă vizualizarea tutorialelor privind modalitatea de autentificare. (Detalii AICI).