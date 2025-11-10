Prime pentru tinerii care se angajează prima dată

Ministerul Muncii a pus în dezbatere un nou proiect privind stimularea forței de muncă, inclusiv pentru tinerii aflați la început de carieră. Prin actul normativ se instituie inclusiv acordarea unei prime de stabilitate, în cuantum de 27.000 de lei, destinată tinerilor. Prima va fi plătită în tranșe.

Proiectul de act normativ, lansat în dezbatere de Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Soociale (MMFTSS)vizează modificări cu privire la sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupătii forței de muncă.

Cum se va acorda prima de stabilitate

Tinerii care accesează primul loc de muncă vor beneficia de o primă de stabilitate, în cuantum total de 27.000 lei, acordată în două tranșe: 1.000 lei lunar în primele 12 luni și 1.250 lei lunar în următoarele 12 luni.

Acest sprijin completează beneficiile acordate angajatorilor, respectiv o subvenție de 2.250 lei/lună dacă încadrează în muncă astfel de persoane, înregistrate ca șomeri.

„Prima este neimpozabilă și se acordă proporțional cu menținerea raportului de muncă, constituind astfel un stimulent direct pentru integrarea și fidelizarea tinerilor pe piața muncii”, se precizează în comunicatul MMFTSS.

Suport pentru victimele violenței domestice

Proiectul vizează și acordarea de sprijin pentru mamele cu trei copii, dar și pentru victimele traficului de persoane.

„Este vorba de un pachet de 18 măsuri care vizează, între altele, sprijinirea tinerilor aflați la început de carieră, protejarea și reintegrarea persoanelor vulnerabile, inclusiv victimile traficului de persoane, dar și mamele cu 3 copii”, se arată în comunicatul de presă.

Victimele violenței domestice și ale traficului de persoane vor putea beneficia de servicii dedicate pentru integrare și reinserție pe piața muncii, pe perioade clar stabilite.

Aceste măsuri sunt menite să ofere o șansă reală de independență persoanelor care au trecut prin astfel de situații și să faciliteze reconstruirea vieții lor. În această situație se acordă și o subvenție de 2.250 lei/lună angajatorilor care încadrează în muncă astfel de persoane, dacă acestea sunt înregistrate ca șomeri.

Sprijin pentru mamelor cu cel puțin 3 copii

„Pentru facilitarea ocupării, se introduce posibilitatea ca angajatorii care încadrează în muncă mame cu cel puțin 3 copii în întreținere, până la împlinirea vârstei de 18 ani, să poată beneficia de subvenționarea locului de muncă pentru o perioadă de 12 luni cu 2.250 de lei lunar, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni”, se arată în comunicatul Ministerului Muncii.

Dacă proiectul va fi aprobat, persoanele care se află în această situație trebuie să se înregistreze ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința.

„Alături de subvenții, vor putea fi accesate măsuri precum: informare şi consiliere profesională; medierea muncii; formarea profesională; evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale etc.

Furnizarea de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă a serviciilor specializate se poate realiza și online, prin intermediul platformelor și sistemelor informatice dedicate, de la data la care acestea devin operabile”, se precizează în comunicatul Ministerului Muncii.

Ce facilități sunt incluse în proiect

includerea persoanelor din grupuri vulnerabile în categoriile eligibile pentru măsuri active de ocupare

creșterea vârstei de eligibilitate pentru subvenționarea angajării, de la 45 la 50 de ani

simplificarea procedurilor administrative

„Locurile de muncă vacante declarate de angajatori în perioada ianuarie – iunie 2025 a fost de 307.881, din care 191.403 au fost declarate vacante în mod repetat de către angajatori”, a precizat Ministerul Muncii.