Cu picioarele pe scaun în autobuzul 30. Așa e cool…

Un tânăr a fost surprins de un cititor al Observatorului Prahovean, în seara zilei de 23 octombrie, în timp ce călătorea „relaxat” în autobuzul 30. Poate, totuși, prea relaxat, având în vedere că se afla într-un mijloc de transport în comun.

- Publicitate -

„Poate interesează o întâmplare petrecută în seara zilei de 23 octombrie 2025, orele 20:20 în traseul 30. Păcat de tânăra generație. Pretenții au, dar bunul simț lasă uneori de dorit”, a comentat cititorul care a trimis fotografiile. În acestea se poate vedea cum un tânăr, curat și, aparent, „cu pretenții”, se instalase pe scaunele din autobuz ca la el acasă, pe fotoliu.

Sau poate nu, pentru că este puțin probabil ca acasă să se urce pe fotoliu cu adidașii de afară. Sau… mai știi?

- Publicitate -

Fără niciun fel de jenă astfel de imagini sunt surprinse din ce în ce mai des din partea tinerilor ploieșteni. Fie că stau cu încălțările pe scaun în autobuz sau tramvai, fie că stau pe bancă în parc, concluzia este aceeași. Nu pare că le pasă măcar puțin că cineva vine, după ei, și se așază pe acel scaun, sau acea bancă, cu hainele, nu cu încălțările.

Și, din nou, revenim la aceeași problemă: camere și amenzi! Aceasta pare a fi singura soluție pentru a reuși și noi să ne civilizăm într-un final.