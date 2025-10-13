O nouă amânare la centura Comarnicului. Cum arată șantierul

Lucrările la centura Comarnicului au început în noiembrie 2023 și ar fi trebuit să dureze numai 12 luni. Noul termen de finalizare a investiției este vara anului 2026.

- Publicitate -

Șase kilometri de drum în trei ani

”Luni, 6 noiembrie 2023, au început lucrările la Centura ocolitoare a oraşului Comarnic, unul dintre cele mai așteptate proiecte de descongestionare a traficului de pe Valea Prahovei”. Așa începea comunicatul de presă al Consiliului Județean Prahova, care promitea la acea dată că lucrările vor fi finalizate în numai 12 luni.

Centura ar trebui să ocolească orașul Comarnic și DN1 prin vest şi va avea trei poduri noi, dar şi dublarea podului peste râul Prahova de pe DJ101R.

- Publicitate -

”În același timp, se va construi un pasaj peste râul Prahova și calea ferată Ploiești-Brașov. La intersecțiile cu DN1, sunt prevăzute sensuri giratorii dimensionate astfel încât să preia traficul actual care va proveni de pe centura Comarnic și din orașul Comarnic. Centura Comarnic va servi ca drum de descărcare a viitoarei autostrăzi” se mai arăta în comunicatul oficial.

Costurile s-au dublat

Licitația fost câștigată de asocierea S.C. FRASINUL S.R.L. (lider) – S.C. ARTEHNIS S.R.L., la valoarea de 236.740.000,00 lei fără TVA.

Luna trecută, valoarea proiectului a fost actualizată la 470 de milioane de lei, din care 430 de milioane reprezintă costurile pentru lucrări și materiale de construcții.

- Publicitate -

Reamintim că, vara trecută, guvernul a aprobat noi exproprieri, iar pe teren au apărut probleme de consolidări, care au necesitat suplimentări de fonduri cu încă 130 de milioane de lei.

Cum arată șantierul după doi ani

Lucrările au ajuns în prezent la un stadiu de 55%, iar noul termen de finalizare este iulie 2026. Pe youtube a fost încărcată zilele trecute o filmare din dronă, autorul acesteia spunând că este rezervat în privința datei la care se va putea circula pe această centură.