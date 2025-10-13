Ploieștiul a prins culoare cu Artown NOW – LIVE

- Publicitate -
Observatorul PrahoveanSocial

O nouă amânare la centura Comarnicului. Cum arată șantierul

Marius Nica
Autor: Marius Nica
centura comarnic santier

Lucrările la centura Comarnicului au început în noiembrie 2023 și ar fi trebuit să dureze numai 12 luni.  Noul termen de finalizare a investiției este vara anului 2026.

- Publicitate -

Din articol

Șase kilometri de drum în trei ani

”Luni, 6 noiembrie 2023, au început lucrările la Centura ocolitoare a oraşului Comarnic, unul dintre cele mai așteptate proiecte de descongestionare a traficului de pe Valea Prahovei”. Așa începea comunicatul de presă al Consiliului Județean Prahova, care promitea la acea dată că lucrările vor fi finalizate în numai 12 luni.

Centura ar trebui să ocolească orașul Comarnic și DN1 prin vest şi va avea trei poduri noi, dar şi dublarea podului peste râul Prahova de pe DJ101R.

- Publicitate -

”În același timp, se va construi un pasaj peste râul Prahova și calea ferată Ploiești-Brașov. La intersecțiile cu DN1, sunt prevăzute sensuri giratorii dimensionate astfel încât să preia traficul actual care va proveni de pe centura Comarnic și din orașul Comarnic. Centura Comarnic va servi ca drum de descărcare a viitoarei autostrăzi” se mai arăta în comunicatul oficial.

Costurile s-au dublat

Licitația fost câștigată de asocierea S.C. FRASINUL S.R.L. (lider) – S.C. ARTEHNIS S.R.L., la valoarea de 236.740.000,00 lei fără TVA.

Luna trecută, valoarea proiectului a fost actualizată la 470 de milioane de lei, din care 430 de milioane reprezintă costurile pentru lucrări și materiale de construcții.

- Publicitate -

Reamintim că, vara trecută, guvernul a aprobat noi exproprieri, iar pe teren au apărut probleme de consolidări, care au necesitat suplimentări de fonduri cu încă 130 de milioane de lei.

Cum arată șantierul după doi ani

Lucrările au ajuns în prezent la un stadiu de 55%, iar noul termen de finalizare este iulie 2026. Pe youtube a fost încărcată zilele trecute o filmare din dronă, autorul acesteia spunând că este rezervat în privința datei la care se va putea circula pe această centură.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Articole asemănătoare

Se închide traficul rutier pe DN1A, în Prahova, pentru trei zile

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Traficul rutier va fi închis timp de trei zile...

Cu cât s-au scumpit alimentele. Rata inflației a urcat la 9,88%

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Rata inflației a urcat la 9,88% în luna septembrie,...

Groapă proaspăt apărută în Ploiești după asfaltare recentă

Corina Matei Corina Matei -
Gropile din Ploiești sunt la ordinea zilei și oamenii...
- Publicitate -

Voxpublica

Murături și diplomație

Sorin George Botez Sorin George Botez -
Cum or fi pus-o pe doamna Toiu ministru de...

Vrei să schimbi cartea de identitate cu una electronică? Să nu pățești ca mine

Marius Nica Marius Nica -
Recent, am încercat să-mi schimb cartea de identitate cu...

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -