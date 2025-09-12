Tichete sociale de 250 de lei, pentru mese calde și alimente

Guvernul a aprobat ordonanța prin care persoanele vulnerabile vor primi în continuare de tichete sociale pentru produse alimentare și mese calde. Tichetele, cu o valoare de 250 de lei, vor fi acordate în două tranșe, până la finele acestui an. Anunțul a fost făcut de ministrul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru.

Tichetele sociale sunt acordate pensionarilor cu vârstă de minim 65 de ani care beneficiază de indemnizația socială, deci cei care nu au reușit să aibă stagii de pensionare pentru partea de pensii.

Pe lista beneficiarilor figurează și copiii și adulții cu grad de handicap grav accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici de 2.000 de lei.

De acest sprijin beneficiază și familiile și persoanele singure care au venitul minim de incluziune.

„Finanțarea provine din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială.

Și este bine de știut și de repetat, ori de câte ori avem nevoia, că Uniunea Europeană ne este alături în această situație, de a respecta pilonul european al drepturilor sociale, de a ne uita la categoriile cele mai vulnerabile și avem fondurile europene exact pentru acest lucru.

Valoarea voucherelor pe care le acordăm este de 250 de lei, în două tranșe de 125 de lei”, a susținut, ieri, ministrul fondurilor europene.