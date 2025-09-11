Spectacole de teatru în cartierele din Ploiești. Programul evenimentelor

Proiectului „DUPĂ BLOCURI – teatru în cartiere” ajunge din nou, din 20 septembrie, în cartierele din Ploiești. „Prostia omenească”, „Cântăreții din Bremen” și „D-ale lui Păcală” sunt cele trei spectacole interactive pregătite pentru cei mici, dar și pentru cei care vor să redescopere magia teatrului. Intrarea este liberă.
Teatrul Toma Caragiu din Ploiești anunță demararea unei noi campanii din seria „DUPĂ BLOCURI – teatru în cartiere”.
Mai multe parcuri și locuri de joacă din Ploiești se vor transforma, pe rând, până pe 31 octombrie, în teatru în aer liber, grație actorilor secției Teatrul de Animație pentru copii și tineret „Imaginario”.
Accesul la fiecare dintre reprezentațiile din programul evenimentului va fi gratuit.
Programul evenimentelor
- sâmbătă, 20 septembrie, ora 10.00 – Parc Aurora Vest – Prostia omenească;
- vineri, 26 septembrie, ora 18.30 – Școala „Nicolae Bălcescu”, Cartier Malu Roșu – Prostia omenească;
- sâmbătă, 27 septembrie, ora 10.00 – Parc „Mihai Eminescu”, Sud – Prostia omenească;
- vineri, 17 octombrie, ora 18.30 – Parc OZN Nord – Cântăreții din Bremen;
- sâmbătă, 18 octombrie, ora 10.00 – Loc de joacă, str. Arieșului, Cartier Mihai Bravu – Cântăreții din Bremen;
- vineri, 24 octombrie, ora 18.30 – Parc Libertății Vest – Cântăreții din Bremen;
- sâmbătă, 25 octombrie, ora 10.00 – Parc Cina Nord – Cântăreții din Bremen;
- joi, 30 octombrie, ora 18.30 – Grădinița Nr.30, Bulevardul București – D’ale lui Păcală;
- vineri, 31 octombrie, ora 18.30 – Parc Nord, zona McDonald’s – D’ale lui Păcală.