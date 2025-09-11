Spectacole de teatru în cartierele din Ploiești. Programul evenimentelor

Proiectului „DUPĂ BLOCURI – teatru în cartiere” ajunge din nou, din 20 septembrie, în cartierele din Ploiești. „Prostia omenească”, „Cântăreții din Bremen” și „D-ale lui Păcală” sunt cele trei spectacole interactive pregătite pentru cei mici, dar și pentru cei care vor să redescopere magia teatrului. Intrarea este liberă.

Teatrul Toma Caragiu din Ploiești anunță demararea unei noi campanii din seria „DUPĂ BLOCURI – teatru în cartiere”.

Mai multe parcuri și locuri de joacă din Ploiești se vor transforma, pe rând, până pe 31 octombrie, în teatru în aer liber, grație actorilor secției Teatrul de Animație pentru copii și tineret „Imaginario”.

Accesul la fiecare dintre reprezentațiile din programul evenimentului va fi gratuit.

Programul evenimentelor