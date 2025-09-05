Cum ar trebui să arate Dâmbu? Dezbateri în cartierul Mihai Bravu

Asociația Ploiești pentru oameni organizează două dezbateri în cadrul sezonului comunitar „Dâmbu pentru oameni”. Acestea vor avea loc pe 7 septembrie, respectiv pe 13 septembrie, ambele de la ora 11:00, pe malul pârâului Dâmbu, în cartierul Mihai Bravu din Ploiești. Participarea este liberă. Observatorul Prahovean este partenerul media oficial al evenimentelor.

Comunicatul organizatorilor:

Duminică, 7 septembrie – Ce facem cu Dâmbu? Dialog pentru viitor

Între orele 11:00 – 12:30, vom explora împreună soluții pentru valorificarea zonei adiacente pârâului Dâmbu, astfel încât aceasta să devină un spațiu viu, util și plăcut pentru comunitate. La discuția moderată de Marius Nica, Observatorul Prahovean, și Andrei Voicu, Ploiești pentru oameni, vor participa:

Zoia Staicu, viceprimar al Municipiului Ploiești

Rober Vîscan, consilier local, președinte al Comisiei de valorificare a patrimoniului

Roxana Pandele, arhitect-șef al Municipiului Ploiești

Florin Stoican, coordonator al programului „Comunități rurale și urbane împreună pentru conservare și dezvoltare durabilă”

Oana Iacob și Vlad Voicu, arhitecți, reprezentanți ai programului „Grădina Dâmbu”

Adrian Grădinaru, locțiitor al directorului Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova

Sâmbătă, 13 septembrie – Orașul care ne mișcă. Dialog despre mobilitatea urbană

Tot între 11:00 – 12:30, împreună cu Ruxandra Aelenei, expertă în mobilitate urbană, vom discuta despre cum putem transforma mobilitatea în Ploiești, pentru un oraș mai accesibil și mai prietenos cu locuitorii săi.

Vom avea onoarea să avem alături de noi pe Excelența sa, domnul vice-ambasador al Regatului Țărilor de Jos în România, domnul Enzo Molenberg, alături de doamna Janette Verrijzer – Șefa Departamentului economic al Ambasadei, doamna Luiza Chiva – consilier pentru afaceri comerciale, domnul Iulian Dinu – consilier juridic în cadrul Ambasadei.

Invitați:

Mihai Polițeanu, primarul Municipiului Ploiești

Mihai Tonsciuc, consilier local

Cătălin Constantin, fondator al platformei TransPloiești

Un reprezentant al Serviciului Rutier – Inspectoratul Județean de Poliție Prahova

Participare liberă și dialog deschis

Intrarea este liberă, iar implicarea ploieștenilor este esențială. Vă încurajăm să veniți cu întrebări, idei și propuneri care pot modela viitorul orașului.

Sezonul comunitar „Dâmbu pentru oameni” are loc în perioada 31 august – 13 septembrie și își propune nu doar să anime zona, ci să construiască contexte în care locuitorii se cunosc, colaborează, pun întrebări și în care descoperă că pot contribui activ la transformarea zonei în care trăiesc.

Cele 3 weekenduri comunitare sunt organizate de Asociația Ploiești pentru oameni, cu sprijinul financiar al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos și cu sprijinul: Institutul Francez din România, Goethe-Institut, Artown Now, AEDU, Outhentic Cycling Romania, Centrul Cultural și Comunitar Nucu și Escamonde Ploiești. Partener media: Observatorul Prahovean.

Vă invităm cu drag să fiți alături de noi la oricare dintre activitățile sezonului, pentru a fi împreună în acest demers de redescoperire și valorizare a spațiului public.