Antonia, ghemul de fetiță, din Ploiești, ce luptă cu cancerul

Antonia este un ghem de fetiță, de cinci ani și jumătate, din Ploiești, care, în loc să se bucure de copilărie, duce o luptă injustă cu o boală nemiloasă: cancer. Totul a început acum două luni, când mama copilei a fost chemată la grădiniță să o ia pe micuță pentru că acuza dureri de burtică. Ulterior a venit și cumplitul diagnostic: neuroblastom retroperitoneal biopsiat. Pe înțelesul tuturor un cancer malign. Povestea Antoniei este, din nou, asemeni multor altora, una despre iubire și greu, despre frică și speranță și despre „trebuie să fie bine”.

Când afli că ai un copil bolnav de cancer, îţi vezi viaţa ca pe o sentinţă. Crezi că acesta e sfârşitul. Că nu mai e nici o soluție, nici un viitor. Dar nu este așa. Viitor există, dacă nu cedezi. Iar părinții Antoniei, Alina și Ionuț, nu cedează.

Fac tot ce le stă în putere să-și ajute copila să treacă cu bine pentru acest hop nemeritat din viața ei. Niște părinți devastați de durere care au uitat parcă să respire și care ar face orice ca să o salveze.. Din nou, însă, ca și în alte cazuri, viața Antoniei „costă”. Iar fetița e prea mică să înțeleagă de ce o doare. Sau de ce mami și tati plâng. Sau cât de lung și greu este drumul pe care îl are de parcurs pentru a fi bine.

Cancer la nici șase ani de viață

„Sunt îngenunchiată de durere de drama prin care trecem de mai bine de două luni. Totul s-a întamplat când am fost chemată să o iau pe fetita mea, Antonia, de la grădiniță pentru că acuza dureri de burtică.

Am mers să o iau și ne-am dus la spital pentru investigații. Am primit vestea că Antonia are în burtica ei mică un monstru ce poartă numele de NEUROBLASTOM RETROPERITONEAL BIOPSIAT, pe înțelesul tuturor un cancer malign, o tumoră localizată pe vena aorta ceea ce o face, în acest moment, inoperabilă.

Am urmat la spitalul oncologic Fundeni cure de chimioterapie și citostatice în vederea localizării exacte a marginilor tumorii, însa aceasta s-a mărit în loc să stagneze sau să se micșoreze.

Șansa micuței e la spitalul de copii din Roma

Împreuna cu soțul meu, Ionuț Olteanu, am decis să mergem cu Antonia pe singurul drum care ne arată că există speranțe pentru ea și anume în Italia, la spitalul Bambino Gesu, din Roma.

Încercăm să facem tot ce putem omenește, ne-am împrumutat, însa costurile de acolo sunt, în aceste momente, peste posibilitățile noastre. Nu îmi place situația în care mă pun, însă, pentru copilul meu sunt în stare de orice și nu mai țin cont de nimic pentru a o salva.

Avem nevoie de aproximativ 60.000 de euro. Știu, suma e colosală, dar atît costa viața copilului meu acum și va rog din sufletul meu de mamă să ne ajutați cu oricât, cu o donație, o distribuire, o rugăciune, orice în acest moment conteaza pentru noi. Trebuie să fim auziți, Dumnezeu nu ne-a lăsat niciodată până acum și am speranța că nu ne va lăsa nici în aceste momente.

„Vă rog să o ajutați pe fetița mea să își continue copilăria”

Antonia este un copil ca oricare altul, însă are o povară mult prea mare pentru vârsta ei. Terapiile avansate de care poate beneficia în Italia sunt acum speranța ei și a noastră. Fiecare donație, oricît de mică, poate însemna o zi in plus de tratament, o șansa în plus la viață, o rază de speranță pentru Antonia.

Astăzi vă rog să o ajutați pe fetița mea să își continue copilăria, să poată merge în parc, să se joace din nou cu prietenii ei și să viseze la ce va deveni când va fi mare.

Vă rog, împreună, să fim vocea ei!

Vă rog să îi oferim o șansă la viață!”

Este mesajul tulburător al unei mame dispusă să facă orice pentru a-și salva copilul. O mamă care urlă de durere, dar își pune toate speranțele în spitalul de copii din Italia, unde Antonia trebuie să ajungă marți, 5 august.

Medicii de acolo i-au dat speranțe. Au spus că vor face tot ce le stă în putere pentru a o salva pe mica Antonia. Părinții au nevoie în continuare de ajutorul tuturor oamenilor de bine. Ați făcut un miracol pentru ca micuța să ajungă la clinica Bambino de Gesu. E doar primul pas. Vor urma și alții, grei, cu siguranță. Dar mâinile întinse sunt multe, mult prea multe pentru ca acest copil nevinovat să nu reușească.

Lupta continuă, așadar. Antonia are nevoie de sprijin pe mai departe. Ea nu a apucat să înțeleagă pe deplin poveștile. Acelea cu prinți, prințese și final fericit mereu. Realitatea ei doare. Fizic și psihic. Să fim, pentru copilul acesta,încă o dată, toate, dar toate personajele de poveste pe care ea încă nu a apucat să le cunoască.

Detalii cont pentru donatii:

ING Bank

Titular: Cristina Alina Olteanu

Iban(RON) : RO04INGB0000999917985512

Cod Swift/Bic: INGBROBU

BCR

Titular: Cristina Alina Olteanu

Iban (RON): RO97RNCB0605058227220001

Cod Swift/Bic: RNCBROBU

REVOLUT

0737119220

Titular: Olteanu Cristina Alina

UNICREDIT BANK

Titular: Olteanu Ionut

Iban (Ron): RO52BACX0000000486596001

Cod Swift/Bic: BACXROBU

UNICREDIT BANK

Titular: Olteanu Ionut

Iban (EURO): RO79BACX0000000486596000

Cod Swift/Bic: BACXROBU