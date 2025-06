Coșul cu alimente, proiectul Asociației din Blejoi, continuă

„Coșul lunar cu alimente pentru 10 familii” este proiectul inițiat din grijă pentru semeni de către Asociația Veritas pentru Oameni, din comuna prahoveană Blejoi. Timp de un an de zile, familii nevoiașe din județ vor fi ajutate să depășească mai ușor problemele pe care el traversează zilnic.

Proiectul „Coșul lunar cu alimente pentru 10 familii” s-a născut din dorința de a nu trece nepăsători pe lângă cei în nevoie.

„Atunci când am fost la cei 160 de copii cu ghetuțele calduroase de Craciun, am întâlnit povești care nu pot fi spuse. Atât de multe cazuri sociale care par din alt timp. Oameni care se luptă pentru o bucata de pâine”, a transmis Savu Isvoraș, de la Asociația Veritas pentru Oameni.

Magdalena este o fetiță de doar 7 ani, din satul Rachieri, comuna Valea Călugărească. Crescută de mamă și bunică, micuța a rămas, recent, singură pe lume. Nu a avut niciodată cui să spună „tată”, iar singurele ființe care s-au îngrijit de ea au plecat, recent, într-o lume mai bună.

Fetița a rămas acum în grija unui unchi căruia i s-a făcut milă de suferința ei și care nu și-a dorit ca nepoata sa să ajungă în grija statului.

Magdalena este elevă în clasa I și are nevoie, în primul rând, de hrană. Dincolo de suferința emoțională imensă, copila știe că pentru a supraviețui și a crește mare, are nevoie de alimente.

Niște gânduri prea grele și prea dure pentru un suflet atât de mic și chinuit. Realitatea e, însă, una singură, iar Magdalena știe că, azi, are nevoie de toți oamenii buni aproape. Oameni calzi, care o pot sprijini pentru ca ea să urmeze drumul drept într-o viață care a fost, până acum, oricum, numai blândă nu.

O copilă fără copilărie, ce nu își dorește jucării sau excursii, ci doar să știe că are ce pune pe masă. O povară prea mare, care, însă, poate fi ușurată cu sprijinul oamenilor frumoși care îi pot întinde fetiței o mână de ajutor.

Proiectul „Coșul lunar cu alimente pentru 10 familii” se vrea a fi o continuare a campaniei din decembrie 2024, „Încalță un copil pentru iarnă”.

„Pentru că oamenii vulnerabili nu au nevoie de alimente doar de Paște și de Crăciun, ne-am propus să fim sprijin pentru zece familii nevoiașe din Prahova. Lună de lună, cu ajutorul comunității, vom merge la aceste familii și le vom duce alimente de bază precum ulei, orez, cartofi, ceapă, carne.

Intenționăm să includem și produse de igienă de care au mare nevoie. Nu pot să exprim în cuvinte bucuria pe care am văzut-o pe chipurile familiilor la care am mers deja și care ne-au transmis că am fost „ajutor de la Dumnezeu, fiindcă nu mai aveau ce pune copiilor pe masă”, a mai precizat Savu Isvoraș, coordonatorul proiectului.

Cine vrea să se alăture campaniei „Coșul lunar cu alimente pentru 10 familii”, inițiat de către Asociația Veritas pentru Oameni, din comuna prahoveană Blejoi, poate sprijini astfel:

Donează direct în contul Asociației Veritas Pentru Oameni RO85BTRLRONCRT0CT0718501, sau prin contract de sponsorizare.

Pentru mai multe informații puteți apela 074464949 ( Savu Isvoraș, coordonatorul proiectului).