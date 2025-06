O mamă din Păcureți se zbate să crească singură șapte copii

Șapte copii și o mamă singură se zbat, în fiecare zi, să supraviețuiască. Opt suflete care își duc zilele într-o singură cămăruță, undeva la marginea comunei Păcureți. Nu au de nici unele, dar se au unii pe alții. Abandonați de un tată, care nu și-a asumat creșterea micuților, frățiorii se bucură, în fiecare zi, că mama are ce să le pună pe masă, iar ei pot merge la școală.

Ca și în alte rânduri, aici intervine Asociația Veritas pentru oameni, din Blejoi, care își propune să fie, cu ajutorul oamenilor de bine din comunitate, sprijin de nădejde pentru Florina Gogu și ai ei copii necăjiți.

Patru fete și trei băieți, care se iubesc, se ajută și cărora mama, cu toată neputința și deznădejdea în care se zbate, încearcă să le ofere micuților o copilărie cât mai frumoasă. Nu știe de căte ori a pus capul pe pernă întrebându-se ce le va pune pe masă sau dacă va avea pachețel să le dea la școală.

„Mămica se ocupa de ei, copiii merg la școală și sunt cuminți. Sunt patru fete și trei băieți, cel mai mic are doar un an si cel mai mare are 14.

După prima căsătorie, a rămas cu patru copii, după ce soțul a plecat. A încercat apoi să își refacă viața, dar nu a reușit și a rămas cu șapte copii, așadar, în întreținere. Viața e grea în vârful muntelui si trebuie muncă multă, de aceea, atții celor șapte minuni au abandonat lupta.

Mamei îi este foarte greu, mai ales că nu are, ca sursă de venit, decât alocațiile copiilor și ajutoruls ocial.. Vreme să le facem, cu ajutorul oamenilor de bine, două cămăruțe și o baie, peentru a se bucura de un trai decent”, ne-a povestit Savu Isvoraș, coordonatorul proiectului.

Cei care vor să o ajute pe Florina Gogu și pe cei trei copii ai săi să își vadă cât mai repede realizat visul de a avea un cămin pot face o mică donație în contul Asociației Veritas pentru oameni : RO85BTRLRONCRT0CT0718501, ori pot sprijini această cauză direcționand 20% din impozitul pe profit prin contract de sponsorizare.

Asociația Veritas Pentru Oameni RO85BTRLRONCRT0CT0718501

Persoană de contact : Savu Isvoraș ( tel. 0744.649.494)