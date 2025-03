Șase copii din Drăgănești au rămas pe drumuri. Le-a ars casa

O familie din satul Meri, comuna Drăgănești, a rămas pe drumuri după ce, vineri noapte, casa le-a fost mistuită de flăcări. Durerea este că, în câteva minute, agoniseala de o viață s-a făcut scrum. Imagini la finalul textului.

Șase copii și părinții lor trec prin momente extrem de grele după ce, vineri noapte, le-a luat foc casa. Focul a distrus, în câteva minute, tot. Au rămas câțiva pereți, iar prin acoperiș se poate vedea cerul.

„Locuiam 10 persoane în casă. Am cinci copii. Două fete cu vârsta de 7 ani și 16 ani și trei băieți cu vârsta de 10, 18 și 24 de ani. Băiatul cel mare locuia tot cu mine, cu nora și cu cei doi copii ai lui, care au vârsta de 8 ani și de 2 ani. Suntem patru adulți și șase copii. În momentul în care a izbucnit focul eram plecați cu toții de acasă.

Ne-au sunat vecinii să ne anunțe că a luat foc casa. Până am ajuns flăcările erau deja la acoperiș. Am reușit să scot două butelii și câteva acte. În rest s-a făcut totul scrum. Am înțeles că focul a izbucnit de la tabloul electric, de la un scurtcircuit”, ne-a povestit Victor Muscalu, în vârstă de 48 de ani.

Ionela Muscalu: „Puteam pieri cu toții”

Soția sa, Ionela, spune că tragedia putea să fie și mai mare. Tabloul electric era lângă camera copiilor.

„Am muncit cu greu pentru casă. Norocul nostru a fost că atunci când a izbucnit focul nu eram acasă. Altfel, cine știe, tragedia ar fi fost mai mare.

Tabloul electric era chiar lângă camera copiilor. Puteam pieri cu toții. Toți copiii sunt la școală. Nu mai au cărți, haine, încălțăminte… Nu mai avem nimic. Ne-am dori să refacem casa, dar pentru asta avem nevoie de materiale de construcție”, ne-a povestit Ionela disperată.

Apel umanitar la Drăgănești

Contactat telefonic, primarul comunei, Ionuț Georgian Toma, ne-a confirmat întreaga tragedie a familiei Muscalu.

„Familia din satul Meri are nevoie de urgență de ajutor. Am fost ieri la familie. Au rămas în picioare câțiva pereți, dar nu se știe dacă nu a fost afectată și structura de rezistență. Noi am lansat și un apel umanitar pentru ajutorarea familiei.

Șase copii afectați de incendiu. Toți sunt la școală. Părinții și copiii au pierdut totul! Haine, alimente, mobilier, electrocasnice, rechizite și lucruri de strictă necesitate – toate au fost mistuite de foc.

Noi încercăm să ajutăm familia cu tot ce se poate. Primăria Drăgănești va sprijini acest demers, oferindu-le suport și materiale de construcție. Au fost și oameni simpli care au venit în sprijinul familie. Familia are nevoie de ajutor. Orice mic ajutor contează”, ne-a povestit Ionuț Georgian Toma.

Cine dorește să ajute familia greu încercată donând materiale de construcție, dar și alte ajutoare, o pot suna pe Ionela Muscalu la numărul de telefon 0774082243.