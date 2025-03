Ce se întâmplă cu gunoiul din Ploiești. Anunțul operatorului

Compania Bin Go Solutions SRL (fostul UWS și Rosal) a transmis un comunicat de presă în care anunță că programul de colectare a deșeurilor din Ploiești reintră în normal începând de astăzi.

Comunicat de presă Bin Go Solutions SRL

La aproximativ o saptamana de la momentul cand societatea noastra a reluat activitatea de salubritate pe care trebuia sa o realizeze in temeiul contractului de concesiune incheiat cu ADI Deseuri Prahova, aducem la cunostinta ploiestenilor faptul ca incepand cu data de 04.03.2025, programele de colectare au reintrat in normal, fiind ridicate incepand cu data de 26.02.2025 nu mai putin de 1200 tone de deseuri.

Totusi aratam opiniei publice ca sicanele si nelegalitatile venite din partea Primariei Ploiesti continua, dupa cum urmeaza:

– Desi au fost revocate Hotararile Consiliul Local nr. 624/2024 si 5/2025, administratorul public al Mun. Ploiesti refuza sa ne returneze autorizatiile de acces cu autovehicule de mare tonaj;

– Desi notificati in vederea prezentarii unei solutii cu privire la containerele amplasate in mod ilegal pe domeniul public de societatea RoEco, reprezentatii Primariei Ploiesti nu au furnizat vreun raspuns.

– Desi investiti de Consiliul Local Ploiesti, reprezentantii Primariei Ploiesti nu au facut nici un demers pentru denuntarea unui contract de achizitie publica atribuit in mod nelegal, care a fost practic anulat in temeiul HCL 51 si 52/2025.

– Desi depasita perioada de mobilizare stabilita contractual in cadrul asa zisului acord atribuit de Primaria Ploiesti, Primarul Mun. Ploiesti nu a dispus incetarea contractului, desi acest lucru a fost solicitat de Consiliul Local Ploiesti si acest lucru este consfintit chiar de contractul incheiat, in cadrul art. 4 alin. 3 din contract (in prezent au trecut 31 de zile de la data semnarii contractului iar Delegatul nu si-a indeplinit obligatiile stabilite in timpul perioadei de mobilizare).

Solicitam inca o data reprezentantilor Primariei Ploiesti intrarea, de indata, in legalitate, orice fapt sau act juridic facut pentru obstructionarea activitatii societatii noastre urmand a avea repercursiuni judiciare fata de faptuitori.

BIN GO SOLUTIONS S.R.L