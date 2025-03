De ce durează mult barierele CFR din Prahova? Cazul Brazi

Mai mulți cititori ne-au semnalat că așteaptă chiar și până la o jumătate de oră ridicarea barierelor CFR din Prahova. Printre acestea se numără și una de pe raza comunei Brazi.

”Mă adresez dumneavoastră pentru a semnala o problemă serioasă cu care ne confruntăm în comunitatea noastră, referitoare la trecerea feroviara situată în comuna Brazi la trecerea spre Bătești. Această trecere este dotata cu barieră însă gestionarea acesteia lasă de dorit.

Vinerea trecuta, am ajuns la bariera la ora 6:04 iar răbdarea mi-am pierdut-o la ora 6:28 când am întors mașina și am folosit o rută ocolitoare pentru a ajunge la București. În tot acest timp, au trecut 4 trenuri la interval mare de timp, bariera neridicându-se deși nu erau treburi în apropiere.

Ne confruntăm cu această problemă aproape zilnic…la diferite ore. Semnalăm întârzieri la serviciu, creează inconveniente atât pentru șoferi cât si pentru pietoni și riscuri de accidente deoarece participanții la trafic devin frustrați și uneori pot decide să forțeze trecerea. Niciodată nu știm cât timp trebuie să așteptăm….astăzi, din nou am întârziat la serviciu!

Cerem să găsească o modalitate prin care să fim informați cumva pentru cât timp va fi coborâtă bariera astfel încât fiecare participant la trafic să poată decide dacă rămâne în coloană sau alege o rută ocolitoare” a fost unul dintre mesajele primite pe adresa redacției.

La solicitarea Observatorului Prahovean, reprezentanții CFR au transmis următorul punct de vedere:

”Trecerea la nivel cu calea ferată la care se face referire este situată la km 49 + 900, pe secțiunea X1AD a stației CF Brazi, fiind prevăzută cu instalaţie de semnalizare automată cu semibariere (BAT).

Aceasta funcţionează, conform prevederilor legale, în regim automat şi restricţionează circulaţia rutieră funcţie de volumul traficului feroviar prin pasaj. Astfel, închiderea, respectiv deschiderea, circulaţiei rutiere prin pasaj este realizată automat de trenurile aflate în circulaţie.

Personalul de specialitate al Sucursalei Regionale CF București a analizat imaginile de pe camerele de supraveghere, constatând faptul că la trecerea la nivel sus-menționată, un timp mai îndelugat de așteptare s-a înregistrat în data de 21.02.2025.

În intervalul orar menționat, respectiv 06:04 – 06:28, pe distanța Crivina – Brazi au circulat 5 trenuri de călători și un tren de marfă, după cum urmează:

• R 5034 – pleacă din stația Brazi la ora 05:52, sosește în stația Crivina la ora 06:04;

• IR 1571 – pleacă din stația Crivina la ora 05:56, sosește în stația Brazi la ora 06:13;

• IRN 1642 – pleacă din stația Brazi la ora 05:57, sosește în stația Crivina la ora 06:07;

• 66286 (tren de marfă) – pleacă din stația Crivina la ora 06:02, sosește în stația Brazi la 06:24;

• IRN 401 – pleacă din stația Brazi la ora 06:12, sosește în stația Crivina la ora 06:20;

• RE 5005 – pleacă din stația Brazi la ora 06:24, sosește în stația Crivina la 06:33.

De asemenea, este important de precizat faptul că, la data de 21.02.2025 nu s-au înregistrat deranjamente sau disfuncționalități la instalația BAT de la trecerea la nivel situată la km 49 + 900”