Magazin Profi închis de OPC la Ploiești. Reacțiile cititorilor

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Prahova a închis magazinul Profi din Piața Anton din Ploiești.

Surse din cadrul ANPC au transmis că la fața locului comisarii au identificat condiții insalubre și spații de vânzare neigienizate.

După publicarea, în exclusivitate, a informației în articolul Magazin Profi din Ploiești, închis de Protecția Consumatorilor, cititorii noștri au reacționat.

Iată câteva dintre mesajele transmise:

Nicoleta Stanciu: Legat de supermarket, majoritatea neregulilor pornesc si din cauza lipsei personalului, ei vor ca un angajat sa facă 7 lucruri deodată ,sunt magazine care au 2-3 oamenii pe tura când sa bage și marfa la raft, sa scoată și expirate, sa stea și pe casă, sa facă și curat etc…

Mira Amir: Dacă ar fi să se verifice toate magazinele cu produse alimentare, sunt convinsă că din 50 de magazine doar 3 corespund normelor în vigoare. Fiți vigilenți, nu încrezători!

Aurora Radu: Foarte bine, aceaste controale reprezintă normalitatea! Felicitări și sa o țineți tot asa, ANPC!

Elena Stan: Toate ar trebui închise. Este o infecție de nedescris în orice magazin. Până acum nu i-a controlat nimeni. Toate vitrinele sunt pline de gândaci, mucegai, șobolani care umblă chiar și ziua, nu mai spun ce se întâmplă noaptea când nu-i deranjează nimeni. În depozite sunt aruncate toate produsele chiar și pe jos. Marfa pe care o aduc la rafturi, stă în căldură până e pusă le vitrinele frigorifice. Temperaturile în vitrine nu sunt corespunzătoare produselor. Eu am asistat la aceste proceduri. O oră a stat carnea în mijlocul magazinului până când a fost pusă în vitrină. Produsele sunt verzi, mucegăite la raft chiar dacă termenul pare bun. Legume si fructe stricate în lăzile expuse. Și asta doar ce se vede și am putut remarca. Am cumpărat brânză napolact în termen dar nu am putut consuma, era cleioasa și mirosea groaznic. Probabil a fost ținută în depozit la temperatură necorespunzătoare, până a fost adusă în raft. Este dezastru. Aceste grave probleme nu sunt un moft, este vorba de siguranța alimentară, de sănătatea noastră. Nu mai vorbim despre jegul de pe pardoseală..

Nicoleta Stanciu: Sa mergeți la magazinele din sate sa vedeți condiții de depozitare și alimente expirate

Georgeta Angelescu: Foarte bine ,măcar dacă au crescut prețurile să avem un pic de bun simț și să facem curat și să vindem produse bune.

Frățilă Allexandra: Ar trebui să verifice tot lanțul de mazagine Profi din Ploiești și nu numai și concurență lor

Tatiana Ioana: Toate supermarketurile ar trebui controlate, dacă sunt nereguli inchise. Felicitări!!! Ptr cei au o astfel de informații itivativa.

Georgiana Andrei: Va așteptăm și în Bereasca!!!!

Tudor Marian Emanuel: Trebuia să ajungă Cristian Popescu Piedone La ANPC pentru o schimbare . Sa le închidă pe toate până vor fi corecți și vor vinde produse conform standardelor.