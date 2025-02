De ce nu se mai strânge gunoiul din Ploiești

Războiul gunoiului din Ploiești continuă, iar cei care au de suferit sunt cetățenii. Primăria Ploiești acuză Agenția pentru Protecția Mediului Prahova și pe operatorul Bin Go Solutions (ex UWS) de fapte ilegale. De partea cealaltă, compania vizată susține că nu mai poate ridica deșeurile din Ploiești pentru că Poliția Locală a aplicat amenzi și a ridicat autorizațiile de acces al mașinilor de gunoi în oraș. Noul operator adus de primărie, Bratner, nu are autorizație de mediu și nici unde depozita deșeurile. Concluzia: platformele de gunoi se transformă rapid în focare de infecție.

Observatorul Prahovean publică atât comunicatul Primăriei Ploiești pe tema crizei gunoiului, cât și reacția operatorului Bin Go Solutions (ex UWS).

Comunicatul operatorului Bin Go Solutions (ex-UWS) interzis de Primăria Ploiești:

”Începând cu data de 17.02.2025, Primarul Municipiului Ploiești a dispus, în mod unilateral și fără o justificare legală temeinică, retragerea autorizațiilor de acces pentru autospecialele aparținând BIN GO SOLUTIONS S.R.L. pe raza municipiului.

Ulterior, serviciul de colectare a deșeurilor municipale a fost atribuit unei alte entități economice, care, din informațiile noastre, nu deține autorizațiile necesare pentru prestarea acestui serviciu în conformitate cu legislația specifică în domeniul gestionării deșeurilor.

În încercarea de a ne respecta obligațiile contractuale și de a preveni o criză a salubrizării urbane, BIN GO SOLUTIONS S.R.L. a continuat activitatea de colectare a deșeurilor pe raza municipiului.

Cu toate acestea, în zilele de 17 și 18 februarie 2025, în urma unor dispoziții administrative, Poliția Locală Ploiești a aplicat peste 20 de sancțiuni contravenționale societății noastre și a ridicat autorizațiile de acces, împiedicându-ne astfel să ne desfășurăm activitatea.

Ca urmare a acestor măsuri, colectarea deșeurilor în municipiul Ploiești a fost grav afectată, generând acumularea unei cantități semnificative de deșeuri și, implicit, o stare de disconfort și risc sanitar pentru populație și agenții economici.

Dorim să asigurăm cetățenii și partenerii noștri contractuali că am întreprins demersuri oficiale la autoritățile competente pentru clarificarea și remedierea acestei situații, însă, până la acest moment, nu am primit un răspuns care să permită reluarea activității în condiții normale.

Reiterăm angajamentul nostru ferm de a furniza servicii de salubrizare la standarde optime și de a colabora cu autoritățile pentru soluționarea acestui impas administrativ în beneficiul comunității. Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin!”

Comunicatul Primăriei Ploiești:

Pentru o informare corectă a tuturor părților implicate, vă transmitem următoarele clarificări oficiale privind situația contractuală a societății Bin Go Solutions și demersurile legale întreprinse de municipalitate:

1. Bin Go Solutions nu are contract legal (expirat 15.01.2025) și nu are licență de operare (expirată 30.12.2024).

În prezent, societatea Bin Go Solutions nu deține niciun contract valabil cu Municipiul Ploiești și nu are o licență de operare activă pentru serviciul de salubrizare în municipiu. Orice informații sau afirmații contrare sunt false și constituie o tentativă de dezinformare a opiniei publice.

2. Municipiul Ploiești s-a retras legal din ADI Deșeuri Prahova.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 624 din 12.12.2024, s-a aprobat retragerea Municipiului Ploiești din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” (ADI Deșeuri Prahova). Această decizie, adoptată în conformitate cu prevederile legale, clarifică faptul că Municipiul Ploiești nu mai face parte din ADI Deșeuri Prahova de la data menționată. Deși invocă Statutul pentru a susține că ieșirea din ADI Deșeuri se face doar cu aprobarea membrilor (prevedere absurdă), conducerea ADI nu și-a îndeplinit nici măcar obligația statutară de a pune, în termen de 30 de zile, în discuția AGA informarea noastră din 15 decembrie privind ieșirea din Asociație.

3. Selectarea unui nou operator și contestație respinsă.

În urma retragerii din ADI, Municipiul Ploiești a întreprins demersurile legale necesare pentru asigurarea continuității serviciului de salubritate. A fost organizată, conform legii, procedura de selecție a unui nou operator de salubritate, procedură finalizată transparent și legal cu semnarea contractului de delegare la 31.01.2025. Contestația depusă de Bin Go Solutions împotriva acestei selecții – inclusiv plângerea adresată Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) – a fost respinsă de autoritățile competente. Această hotărâre confirmă legalitatea procesului de atribuire a noului contract de salubritate inițiat de Municipiul Ploiești.

4. Licența de operare a Bin Go Solutions a expirat la 30.12.2024.

Conform Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare (ANRSC) nr. 25/23.01.2024, licența de operare a Bin Go Solutions a expirat la data de 30 decembrie 2024 (atașat dovadă) și nu a fost reînnoită. Începând cu 31.12.2024, Bin Go Solutions nu mai are dreptul legal de a opera servicii de salubrizare pe raza Municipiului Ploiești (și a celorlalte UAT-uri din zonă).

5. Contractul de delegare a gestiunii a expirat la 15.01.2025 (atașat dovadă).

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare (încheiat anterior între operator și autoritatea contractantă) și-a atins termenul final de valabilitate și a expirat la data de 15 ianuarie 2025. După această dată, societatea Bin Go Solutions nu mai are niciun temei legal pentru a presta servicii de salubritate în Municipiul Ploiești.

6. Transferul de autorizație de mediu către Bin Go este nul.

Așa-numitul Act adițional nr. 1/10.02.2025 invocat de Bin Go Solutions, prin care s-a încercat prelungirea contractului expirat, este nelegal și lipsit de efecte juridice. Un contract expirat nu poate fi modificat sau prelungit ulterior expirării sale, iar orice act adițional semnat după expirare nu poate avea aplicabilitate retroactivă. Prin urmare, acest act adițional nu produce niciun efect legal asupra situației contractuale a Bin Go Solutions în Ploiești.

7. APM Prahova este complice cu operatorul ilegal Bin Go.

Dispoziția ilegală de transfer a autorizației de mediu conține prevederi referitoare la perioada de continuitate (atașat detalii) și la zona din care face parte Municipiul Ploiești, care nu ar fi incluse în mod normal la un simplu transfer de autorizație, cu scopul de a crea, prin fals, aparența de legalitate și de existență a unui contract. Chiar și în perioada de continuitate este nevoie de licență.

8. Solicitarea anulării licenței transferate ilegal de APM Prahova.

Municipiul Ploiești a solicitat deja autorităților competente anularea licenței/autorizației care a fost transferată ilegal către Bin Go Solutions de către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova (APM Prahova). Orice aviz sau autorizație de mediu obținută de Bin Go Solutions prin omisiuni sau informații eronate, ulterior expirării contractului și licenței sale, a fost emisă în afara cadrului legal și trebuie revocată de urgență.