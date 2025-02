Pericol într-o intersecție din Ploiești. Semnul STOP, furat

Un cititor care locuiește în zonă ne-a sesizat că din intersecția străzilor Râfov cu Bulevardul Petrolului, spre fosta Uzină 1 Mai, a dispărut semnul STOP.

”Cel care vine de pe Bulevardul Petrolului are indicator de drum cu prioritate la stânga. iar cel ce vine din stânga nu mai are STOP. Trebuie luate urgent măsuri! Ieri am fost la un pas să fiu lovit chiar de o mașină de școală, cu instructorul în dreapta! Este pericol major de accidente” a fost mesajul său.