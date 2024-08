Începe Jazz on the Rooftop, unul dintre cele mai apreciate evenimente din Ploiești

Jazz on the Rooftop, unul dintre cele mai apreciate evenimente din Ploiești, revine în această vară pentru a-și încânta din nou publicul cu trei zile de muzică de calitate și atmosferă relaxată, în perioada 23-25 august. Festivalul, ajuns la cea de-a VII-a ediție, oferă participanților o experiență la înălțime, atât la propriu, cât și la figurat, pe acoperișul Primăriei Ploiești.

Comunicatul organizatorului, Filarmonica Paul Constantinesc din Ploiești:

Numărul 7, simbol al perfecțiunii și armoniei, joacă un rol central în această ediție a festivalului. Avem 7 invitați speciali, fiecare aducând pe scenă propria sa vibrație unică. Vineri, 23 august, festivalul va începe cu performanțele trupelor Amphitrio și Jazz Quarters Trio.

Sâmbătă, 24 august, scena va fi animată de Krisper și Ploiești Jazz Trio alături de Costel Nițescu, care va prezenta proiectul „Jazz Manouche”. Duminică, 25 august, Pop Goes Jazz și Electric Band care vor încheia evenimentul într-o notă grandioasă cu proiectul „Tribute to Chick Corea”.

Warm-up-ul va fi asigurat de DJ Benny, iar prezentatorul evenimentului va fi binecunoscutul Andi Enache.

În cadrul festivalului, participanții vor avea ocazia să exploreze istoria jazz-ului, o călătorie culturală, mai mult decât o simplă expoziție, va dezvălui secretele și evoluția acestui gen muzical prin intermediul fotografiilor și poveștilor despre marii artiști ai jazz-ului mondial. Ne vom întâlni cu ritmurile blues-ului, cu improvizația caracteristică și cu personalitățile iconice precum Coleman Hawkins, Benny Goodman, Miles Davis, Louis Armstrong și Dizzy Gillespie.

Sâmbătă, 24 august, între orele 17:00 și 20:30, publicul va putea admira o impresionantă expoziție de vehicule de colecție, organizată de Retromobil Prahova în parteneriat cu Filarmonica Paul Constantinescu – Ploiești. În parcarea din spatele Primăriei, vor fi expuse peste 30 de modele clasice, inclusiv Ford Mustang Mach 1 69, Cadillac Eldorado 1975 și Chevrolet Corvette C2. În timp ce admirați aceste bijuterii pe patru roți, muzica de jazz va răsuna de pe terasa Primăriei, oferind o experiență senzorială completă.

Biletele pentru Jazz on the Rooftop sunt disponibile atât online pe filarmonicaploiesti.ro și entertix.ro, cât și fizic la Casa de Bilete a Filarmonicii. Reduceri speciale sunt oferite pentru elevi, studenți și pensionari. ultimele zile de vară pe ritmuri de jazz, bucurându-vă de muzică și atmosferă sub cerul liber, în perioada 23-25 august, pe acoperișul Primăriei Ploiești.

Pentru informații suplimentare legate de achiziționarea biletelor vă rugăm să contactați Filarmonica „Paul Constantinescu” la adresa de email pr@filarmonicaploiesti.eu sau la numerele de telefon +40 726 203 744/ +40 344 802 782.

