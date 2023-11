A început criza gunoiului în Prahova. Reacția operatorului de salubritate

United West Solution (fostul Rosal) a transmis un comunicat de presă privind cauzele care au produs o nouă criză a gunoiului în mai multe localități din Prahova, inclusiv în Ploiești.

Comunicatul UWS:

”Facem cunoscut faptul că suntem in imposibilitatea de colectare a deșeurilor menajere din zonele aflate în responbsabilitatea noastră. Motivul este cel al refuzului operatorului gropii de gunoi de la Boldesti Scaieni, societatea Vitalia Servicii pentru Mediu – Tratarea Deseurilor SRL, de a permite descărcarea mașinilor in spațiul pe care il administrează si care, conform Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor din judetul Prahova, trebuie folosit exclusiv in interesul cetățenilor județului.

Refuzul societatii Vitalia Servicii pentru Mediu – Tratarea Deseurilor SRL este motivat de așa zisă lipsă a unor autorizații emise de instituțiile reglementatoare din domeniu, lucru ce se dovedește evident a fi fals, schimbarea numelui si a formei de organizare a societații noastre din Rosal Grup S.A. în United West Solution S.R.L. nemodificând in nici un fel statutul nostru și nici relațiile cu partenerii noștri.

În fapt, Vitalia, încearcă să schimbe, prin șantaj, condițiile contractuale asumate în momentul delegării serviciului de depozitare a deșeurilor, obligându-ne să ne asumăm plata în avans a serviciilor prestate, lucru de neacceptat în condițiile în care facturarea si plata serviciilor prestate de noi se face in medie la 45 de zile.

Cerem de urgență acceptarea și semnarea contractului, în condițiile stabilite de actele administrative emise de autoritatile județene prahovene, pentru a nu pune in pericol sănătatea cetățenilor. Reamintim faptul că, în această minivacanță, gradul de generare al deșeurilor crește in mod semnificativ.

În speranța că patronatul societății Vitalia va simți mai multă responsabilitate față de reglementările legale și cetațenii români ai județului Prahova, vă asigurăm ca vom depune eforturile necesare intrării în regim normal de ridicare a deșeurilor”