Super concerte la Ploiești Jazz Festival 2023. Programul evenimentului

Ploiești Jazz Festival, ajuns la cea de-a XVIII-a ediție, se va desfășura în perioada 25-29 octombrie 2023 la Filarmonica Ploiești.

Programul festivalului este următorul:

Miercuri, 25.10 @ 19:00

“Feeling Good – A tribute to the Great American Songbook”

Orchestra Simfonică a Filarmonicii Ploiești feat. New Vegas Show

dirijor: Alexandru Ilie

Miercuri, 25.10 @ 21:00

“Swinging Voices & Jazz Notes”

Corul Filarmonicii Ploiești feat. Ploiești Jazz Trio

dirijor: Eduard Dinu

Joi, 26.10 @ 19:00

Antonio Farao Trio

Joi, 26.10 @ 21:00

Giovanni Mirabassi Quartet

Vineri, 27.10 @ 19:00

Omar Sosa Quarteto AfroCubano

Vineri, 27.10 @ 21:00

China Moses & the Vibe Tribe

Sâmbătă, 28.10 @ 19:00

Cătălin Milea Tetrismatic Quartet

Sâmbătă, 28.10 @ 21:00

“Earth, Wind and Wonder” – Don Braden Quartet

Duminică, 29.10 @ 19:00

Rick Margitza Quartet

Duminică, 29.10 @ 21:00

Roberto Fonseca Trio

Programul festivalului poate suferi modificări. În cazul în care acestea apar, vor fi anunțate cel mai curând pe conturile de Social Media ale festivalului: facebook.com/jazzploiesti și instagram.com/jazzploiesti.