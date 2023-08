Dacă vrei o cafea bună și un suc 100% natural recomand Cafeneaua Stretto Plug In din Ploiești

Pe antreprenorul Florin Bordei l-am cunoscut anul trecut, fiind unul dintre artizanii modernizării terenului de sport din incinta Școlii Sfântul Vasile din Ploiești, corpul de pe Bulevardul Republicii.

Aveam să aflu atunci că este furnizor de servicii educaționale pentru copii. Cu alte cuvinte, îi învață pe cei mici, prin intermediul unor ateliere de inginerie, despre legile fizicii, forța centrifugă, forța centripetă, forța de inerție, energia cinetică. Deh, profesia de inginer și-a spus cuvântul :).

Recent, l-am întâlnit pe Florin într-un alt context, hai să-i spunem unul privat, iar în timpul întâlnirii a dispărut câteva minute pentru a reveni cu mai multe pahare de smoothie ca să răcorească atmosfera relaxată, dar încinsă de caniculă.

Nu sunt eu specialist în alimentație sănătoasă, dar licoarea aia avea un gust senzațional. Am crezut inițial că este un suc de afine, însă am aflat că în paharul respectiv era un mix de suc de mere și pere (bază) și ”acai berry”.

Recunosc, habar nu am avut până atunci ce înseamnă, dar am căutat pe google și am descoperit că sunt fructele palmierului Acai.

Acestea conțin minerale esențiale – fier, potasiu, fosfor si calciu, vitamine: B1, B2, B3, C și E, lipide, acizi din gama Omega 6,, fiind considerate printre cele mai nutritive fructe.

Revenind la smoothie, am aflat că acesta nu avea niciun gram de zahăr adăugat și a fost atât de sățios încât puteam înlocui cu brio o masă copioasă.

Și asta nu e tot. În oferta Cafenelei Stretto Plug In, de pe strada Ștefan cel Mare nr. 1, în apropierea fostului Tribunal, vei găsi o gamă diversificată de cafea proaspăt prăjită, dar și de alte sucuri și preparate alimentare naturale și de calitate.

Acesta nu este un articol plătit. El reflectă experiența autorului, fără nicio condiționare și face parte din campania noastră de promovare a oamenilor și a afacerilor care sunt un plus pentru comunitate. Textul nu a fost văzut/aprobat de reprezentanții Cafenelei Stretto Plug In înainte de publicare.