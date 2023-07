Fondul „Prahova pentru Educație”, susținut financiar de OMV Petrom, finanțează 11 proiecte comunitare

OMV Petrom susține financiar Fondul „Prahova pentru Educație”. Aflat la a doua ediție, acest prin acest program vor fi finanțate 11 proiecte comunitare.

„Fondul Prahova pentru Educație – ediția a II-a”, un program de finanțare privată coordonat de Fundația Comunitara Prahova și sprijinit de OMV Petrom, finanțează încă 11 proiecte din județul Prahova. De la renovarea cantinelor școlare, a salilor de clasă, la ateliere de radio-jurnalism sau de protecția mediului, cele 11 proiecte, selectate de un juriu independent, susțin educația formală și non formală a mii de elevi prahoveni. OMV Petrom sprijină și în anul 2023 activitățile Fondului cu 1.000.000 lei, din care valoarea granturilor nerambursabile este de 850.000 lei, la care se adaugă suma de 160.000 lei prin contribuția Grup Feroviar S.A., Poerner România, Vadeco, Rohrer Servicii Industriale, parteneri de afaceri ai OMV Petrom.

„Prima ediție a Fondului Prahova pentru Educație a fost un succes și mă bucur să văd că și anul acesta s-au înscris multe organizații care doresc să îmbunătățească condițiile în care învață elevii prahoveni. Acest lucru ne încurajează să susținem în continuare, împreună cu partenerii noștri, astfel de proiecte importante. Educația este un domeniu prioritar pentru noi și credem că prin implicarea comunităților și a ONG-urilor reușim să răspundem concret și eficient nevoilor locale. Le urăm succes câștigătorilor din acest an și îi asigurăm de susținerea noastră pe termen lung.” declară Adrian Nicolaescu, Director Optimizare Lanț Valoric Est OMV Petrom.

Cele 11 proiecte prahovene selectate sunt inițiate de:

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1 – Proiectul Tărâm de poveste – 72.745 lei pentru amenajarea unui loc pentru activități educative și de petrecere a timpului liber pentru beneficiarii, copii cu dizabilități, ai centrului;

Colegiul Spiru Haret Ploiești – Proiectul Inițiativa Haretiană Pentru Comunitate – 116.080 pentru renovarea cantinei școlare și organizarea unor workshop-uri de formare și promovare a obiceiurilor alimentare sănătoase în rândul elevilor; Colegiul Național Ion Luca Caragiale – Proiectul BEST (Bucătărie-Educație-Sănătate-Tradiție) – 115.184 lei pentru renovarea cantinei și organizarea de ateliere privind alimentația și obiceiurile sănătoase; Asociația Pay It Forward RO2D2 – Proiectul STEAM-O lume creativă prin tehnologie și artă – 65.397 lei pentru organizarea de ateliere printare 3D și robotică, fotografie, dezvoltare personală; Liceul Tehnologic Gheorghe Ionescu Sisești Valea Călugărească – Proiectul Liceul cu plante medicinale – 50.370 lei pentru construirea unei sere și a unui spațiu de uscare a plantelor; Grădinița Nr.2 Filipeștii de Pădure – Proiectul Educația e șansa mea! – 84.247 lei pentru modernizarea spațiului educațional, destinat desfășurării unor ateliere educaționale non-formale; Școala Gimnazială Andrei Mureșanu – Proiectul Mai sănătos, mai fericit – 116.373 pentru amenajarea unui foișor în curtea școlii pentru activități extracuriculare; Primăria Provița de Jos – Proiectul Școala în aer liber Provița de Jos – 74.468 lei pentru amenajarea unui laborator în aer liber pentru activitățile educaționale la Școala Gimnazială Provița de Jos; Școala Gimnazială Nr.2 Boldești Scăeni – Proiectul Sănătate, echilibru și armonie într-o școală prietenoasă – 125.000 lei pentru construirea unei săli în curte destinată desfășurării activităților non-formale; Școala Gimnazială Mihai Eminescu – Proiectul Vocea ta contează!-Radioclubul școlar E/FM/inescu – 100.722 pentru amenajarea unui post de radio în școală și organizarea atelierelor de comunicare, de radioemisie, de public speaking; Liceul Tehnologic Lazăr Edeleanu – Proiectul Amprenta Noastră! – 85.414 lei pentru amenajarea unui spațiu educativ în aer liber și organizarea de ateliere de protecția mediului.

Lista tuturor proiectelor se găsește aici.

În urma apelului de proiecte lansat în luna aprilie, 30 de echipe au aplicat la granturile nerambursabile ale Fondului „Prahova pentru Educație- ediția a II-a’’. În urma verificării eligibilității proiectelor, echipa Fundației Comunitare Prahova a declarat eligibile 28 de proiecte primite. Juriul independent al Fondului a selectat în perioada 20 iunie – 15 iulie cele 11 proiecte menționate din totalul de 28 de aplicații eligibile.

Membrii juriului au fost: Ilona Rizea (Inspector Școlar General – Inspectoratul Școlar Județean Prahova Prahova), Cristina Petre (Inspector școlar de specialitate pentru educația permanentă și activitate extrașcolară, Inspectoratul Școlar Județean Prahova), Corina Popa (consilier educațional, Școala de Gramatică), Luiza Zamora (coordonator programe, Federația Fundațiilor Comunitare din Romania), Isabela Alexe (Fundația Comunitară Prahova).

“În ciuda numărului mare de aplicații care au necesitat evaluarea și anul acesta, membrii juriului au dovedit profesionalism, seriozitate, transparență, gândire critică şi capacitate de analiză, argumentând în mod logic şi pertinent punctajele pe care le-au acordat proiectelor.

Desfășurarea ediției a doua a Fondului „Prahova pentru Educație” s-a realizat la standarde ridicate, a fost un real succes, s-a bucurat de mult interes din partea potențialilor beneficiari, a fost foarte bine mediatizată și, mai ales, a venit în întâmpinarea unor nevoi de perfecționare reale şi diversificate ale învățământului prahovean. Fondul Prahova pentru Educație a devenit deja o tradiţie în contextul comunităţii educaţionale prahovene’’, a declarat Prof. Burlacu Daniela – președintele Fundației Comunitare Prahova.

Despre OMV Petrom

OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze la nivel de grup de aproximativ 43 milioane bep în 2022. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual și operează o centrală electrică de înaltă eficiență de 860 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România și în țările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 benzinării, sub două branduri, OMV și Petrom.

OMV Petrom este o companie în care acționarii români dețin peste 42% din acțiuni (din care statul român, prin Ministerul Energiei, deține 20,7%, iar 21,7% sunt deținute de fondurile de pensii din România, la care se adaugă aproape 500.000 de investitori individuali și alte entități românești). OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deține 51,2% din acțiunile OMV Petrom, iar restul de 6,4% sunt deținute de alți investitori străini. Din totalul acțiunilor OMV Petrom, 28,1% se tranzacționează liber la Bursa de Valori București și la Bursa de Valori din Londra.

OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu circa 39 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite și dividende plătite în perioada 2005 – 2022. În aceeași perioadă, compania a investit aproximativ 17 miliarde de euro. În anul 2022 impozitele plătite de OMV Petrom au asigurat 7% din veniturile fiscale ale României.

Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilității corporatiste. În perioada 2007 – 2022, compania a alocat circa 120 milioane de euro pentru dezvoltarea comunităților din România, concentrându-se pe protecția mediului, educație, sănătate și dezvoltare locală.

Pe 29 iulie 2020, OMV Petrom și-a anunțat sprijinul pentru recomandările emise de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), Grupul operativ pentru publicarea informațiilor financiare referitoare la schimbările climatice privind riscurile și oportunitățile asociate schimbărilor climatice. OMV Petrom raportează anual progresul realizat în ceea ce privește implementarea acestor recomandări.

Despre Fundația Comunitară Prahova

Fundația Comunitară Prahova a fost fondată în 2013. Prin programele și evenimentele pe care le desfășurăm, unim resursele locale (timp, expertiză, fonduri) cu cele mai importante nevoi locale, pentru a susține proiecte inovative, care transformă județul nostru într-un loc în care ne dorim să trăim.

În cei 10 ani de activitate am susținut peste 220 de proiecte județene și 58 burse, am implementat 24 de proiecte comunitare și am ajutat 18 cazuri medicale cu suma totală de 4.000.000 lei, împreună cu 1100 de donatori individuali, dar și peste 140 de companii și fundații naționale.

Pentru mai multe detalii, accesați. www.fundatiacomunitaraprahova.ro