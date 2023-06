Eveniment deosebit, dedicat Holocaustului din Ploiești. Rănile istoriei, privite prin ochii elevilor

Holocaustul din România, în benzi desenate, realizate de elevii din Ploiești. Trecutul se vede în prezent!

Comunicatul organizatorilor evenimentului:

Trecutul se întoarce și ne afectează prezentul. Secolul al XX-lea a fost unul dintre cele mai sângeroase din istorie, dar trecerea timpului îi face pe unii dintre contemporanii noștri să uite sau să ignore ororile care au distrus destinele a milioane și milioane de oameni.

Orori care au avut loc aici, printre noi, lângă noi.

Știai, de exemplu, că la începutul lui iulie 1941, bărbaţii evrei cu vârsta cuprinsă între 18 şi 60 de ani din Ploieşti au fost închişi în 80 de imobile, duși la un centru de recrutare și apoi trimiși pe jos spre lagărul de la Teiş, din judeţul Dâmboviţa, în apropiere de Târgovişte?

„Imagini din trecut. Holocaustul din România” este un proiect care ne apropie de experiențele trăite de evrei și romi în perioada Holocaustului din România și ne prezintă o istorie diferită a comunităților în care locuim; o istorie a celor persecutați, deportați, exterminați pentru că au fost/s-au născut ALTFEL.

Joi, 15 iunie 2023, vă invităm să descoperim poveștile de viață din perioada Holocaustului, ale evreilor și romilor din Prahova.

Vom începe la ora 17.00, la Palatul Culturii din Ploiești, Sala „Marea Unire”, cu un dialog despre istorii locale, și vom continua de la ora 18:30, în Parcul Central, zona ansamblului monumentului „I.L. Caragiale”, cu inaugurarea expoziției de bandă desenată la realizarea căreia au contribuit elevi și cadre didactice de la Colegiul Național „Nichita Stănescu” din Ploiești.

Dezbaterea va fi susținută de către Ion M.Ioniță, jurnalist și redactor șef al publicației de profil Historia, Alexandru Florian, director general al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Ana Bărbulescu, doctor în sociologie la Universitatea din București și cercetător științific la Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“, și Alexandru Niculescu, reprezentantul elevilor din Ploiești care au contribuit la realizarea benzilor desenate.

Moderator: Flavia Drăgan, jurnalist.

𝐀𝐜𝐜𝐞𝐬𝐮𝐥 𝐥𝐚 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫, 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭, 𝐢𝐚𝐫 𝐢̂𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐞𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐬𝐞 𝐟𝐚𝐜 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐚̂𝐧𝐝 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚𝐫𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐚𝐢𝐜𝐢: bit.ly/469Ss4f

„𝐈𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐢𝐧 𝐭𝐫𝐞𝐜𝐮𝐭. 𝐇𝐨𝐥𝐨𝐜𝐚𝐮𝐬𝐭𝐮𝐥 𝐢̂𝐧 𝐏𝐫𝐚𝐡𝐨𝐯𝐚” este o expoziție de bandă desenată realizată în cadrul proiectului cultural-educațional „Visualising The Past Through Graphic Novels. Prompting Local Involvement For Holocaust Remembrance In Romania” finanțat de Uniunea Europeană prin programul Citizenship, Equality, Rights, Values (CERV-2022-CITIZENS-REM), implementat de Institutul ,,Elie Wiesel” în zece județe din România (Bihor, Botoșani, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Gorj, Maramureș, Prahova, Sibiu, Timișoara) cu sprijinul Fundației Freedom House România și a comunităților locale.

Înainte de fiecare expoziţie, va fi organizat un atelier pentru 22 de studenţi din licee locale, pentru a explica conceptul proiectului, a prezenta istoria comunităţilor locale de evrei şi romi şi pentru a încuraja contribuţia la realizarea naraţiunii.

Expoziţiile vor fi prezentate şi în format digital, pe website-ul proiectului, cu acces deschis, astfel încât profesorii să le poată utiliza în clasă. Totodată, expoziţiile în format tipărit vor fi împrumutate, la cerere, şcolilor din toată ţara.

Detalii despre proiect: https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/visualising-the-past-through-graphic-novels-holocaust-remembrance-in-romania-imagini-din-trecut