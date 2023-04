Am fost la cinema să văd filmul „Haita de acțiune”. Mi s-a părut o copie nereușită a unui film de Hollywood

Săptămâna trecută am mers la cinema să văd „Haita de acțiune”. Am făcut asta la insistențele unor prieteni, dar, ca să fiu sincer, am avut așteptări destul de mari.

Mărturisesc că la ultima experiență cu un film românesc am plecat dezamăgit. Vorbesc aici despre proiecția filmului „Taximetriști”, unul dintre șcenariști fiind Adrian Nicolae. Nu am fost la spectacolele lui de teatru, însă urmărindu-l în aparițiile sale online, la diferite podcasturi și ca prezentator unor „roast-uri”, am devenit „fanul” lui.

Chiar dacă la ”Taximetriști” în unele momente am râs pe bune, nu mi s-a părut unul tocmai reușit. Însă trebuie să menționez că, din punctul meu de vedere, actorul Alexandru Ion, care a jucat rolul taximetristului „bombardier” a adus un mare plus filmului.

O altă experiență „neplăcută” am avut-o cu filmul „Romina VTM”, un film jucat foarte prost, din punctul meu de vedere, și cu umor slab. Aici aș vrea să menționez că preferatul meu din film a fost Costi Max, care a jucat rolul lui Mihai.

Revenind la filmul „Haita de acțiune”, nu pot să zic că a fost un film foarte prost, însă sigur nu a fost pe placul meu. Asta și pentru că am avut impresia că urmăresc o copie nereușită a unui film de Hollywood, cu scenele clasice a unui film de acțiune: urmăriri de mașini, bătaie între fete aflate în taberele opuse și alte clișee.

În cazul în care nu ați urmărit filmul și nu știți despre ce e vorba, acțiunea filmului se învârte în jurul unui polițist de la rutieră, jucat de către Matei Dima, care încearcă să-și facă treaba de „detectiv” și să prindă hoții care dau spargeri la casele de pariuri.

Poate că impresia de copie de Hollywood a fost lăsată intenționată de către scenariști/regizori, iar eu un „neinițiat” în al filmelor nu am înțeles intenția din spatele filmului.

Aveam așteptări mai mari de la acest film, mai ales în urma producțiilor „Team Building” și ”Copacul Dorințelor” ale lui Matei Dima.

Cu indulgență, pot încadra filmul în categoria celor lejere, de urmărit într-o seară de weekend cu prietenii, dar clar nu e de văzut cu familia.

În final, sunt curios să aflu de la voi, cei care ați văzut filmul, ce impresie v-a lăsat?

Iar vouă, celor care nu l-ați văzut până acum, vă recomand să mergeți pentru a vă face propria opinie, mai ales că doar așa putem sprijini producătorii români de filme.