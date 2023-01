O prahoveancă are nevoie de ajutor pentru a-și înmormânta bebelușul de doar patru luni. Micuța Selena a murit, ieri, din cauza unei pneumonii

La doar patru luni de viață, micuța Selena, din comuna prahoveană, Boldești Grădiștea, a pierdut o luptă mult prea nedreaptă cu viața. Copila s-a stins aseară, din cauza unei răceli puternice. A fost internată, marțea trecută, la Spitalul Orășenesc din Mizil, unde a stat până duminică. Bebelușul a fost externat și i s-a prescris tratament la domiciliu. Tratament pe care mama, însă, nu a avut de unde să îl cumpere, imediat după externare. Fetița a murit, ieri seară, ( n.r. 25 ianuarie) de penumonie. Mama acesteia, o tânără de doar 17 ani, nu are bani nici măcar pentru a-și înmormânta creștinește copilul.

O întreagă comunitate a început deja să se mobilizeze pentru Selena. Dacă nimeni nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața, aici pe Pământ, măcar de o înmormântare așa cum se cuvine să aibă parte.

Tania, mama Selenei, mai are acasă o fetiță de doar doi ani și o lună, Andreea. Și-a crescut singură și cu greu fetele. Până aseară, când a pierdut-o pe Selena, prahoveanca se lupta doar cu sărăcia. Acum luptă și cu durerea de neimaginat pe care orice mamă, indiferent de vârstă sau statut social, o resimte, atunci când știe că trebuie să își îngroape copilul.

„A răcit. Am stat cu ea în spital câteva zile. Era bine fetița. Ieri am văzut că devine moale și nu mai mișca. Am sunat la ambulanță. Au venit în 40 de minute. Îi mai bătea inimioara. La scurt timp, mi-au zis că a murit. Poate dacă îi dădeam tratamentul, Selena trăia. Nu am avut bani. Am nici să o înmormântez creștinește nu am”, spune, plângând, mama bebelușului.

Selena va fi înmormântată duminică, în comuna Boldești Grădiștea. Cine vrea să ajute o mamă devastată de durere, o poate contacta pe Tania Ene la numărul de telefon: 0724.660.720.