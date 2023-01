Orchestra simfonică a Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești și Dean Bowman, concert jazz simfonic dedicat legendarului Ray Charles

Anul 2023 aduce un prim proiect special al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești. Orchestra simfonică a Filarmonicii „Paul Constantinescu” și Dean Bowman, apreciatul vocalist american de soul-jazz, vor prezenta un concert jazz simfonic dedicat legendarului Ray Charles.

Evenimentul special se va desfășura joi, 12 ianuarie, de la ora 19.00, în Sala „Ion Baciu” al Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești.

Biletele, în valoare de 50 lei (întreg), 30 lei (pensionari) și 20 lei (elevi-studenți) pot fi achiziționate de la casa de bilete a Filarmonicii sau online: https://filarmonicaploiesti.ro/…/calatorie-muzicala-xv…/

Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești a anunțat că acest concert va fi transmis integral live pe Virtual Concert Hall iar biletele virtuale pot fi achiziționate de aici:https://virtualconcerthall.ro/…/bilet-virtual…/ (Detalii și rezervări: 0726203744).

„Conjugat în jurul repertoriului iconic al compozitorului și interpretului afro-american, programul va oferi, sub bagheta maestrului Radu Postăvaru și cu concursul Corul Filarmonicii „Paul Constantinescu” – Ploiești condus de Eduard Dinu, o constelație de piese istorice semnificativ e și bijuterii muzicale reinterpretate în aranjamente surprinzătoare

Ray Charles – cel supranumit „The Genius” (Geniul), „The Right Reverend” (Reverendul cel Drept), „The High Priest Of Soul” (Marele Preot al soul-ului) – a fost un revoluționar al muzicii de peste Ocean și unul dintre principalii arhitecți ai fuziunii dintre gospel și R&B ce a devenit cunoscută sub numele de „soul music” în anii ‘50, precum și un extraordinar artist crossover care a înregistrat succese răsunătoare în lumea jazz-ului și muzicii country”, a precizat Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești.

Prezența lui Dean în România se datorează colaborării sale longevive (încă din 2013) cu trupa Rareș Totu’s Midnight Sun, precum și aparițiilor la manifestări de profil ca Festivalul de blues de la Gărâna sau concursul „Românii au talent” din 2021. Stabilit la Reșița, Dean Bowman este profesor de gospel, jazz și soul la școala de muzică a Asociației Multiculturale „Visions of Dreams”.