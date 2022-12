Un adolescent din comuna Baba Ana luptă pentru viață. Ionuț a fost diagnosticat cu leucemie limfoblastică

A învățat să fie puternic și să nu țină cont de scepticismul celor care erau rezervați în privința diagnosticului său. A ales să alerge spre viață și să lupte. Pentru Ionuț Bârsan, un adolescent de doar 15 ani din comuna Baba Ana, cuvântul „trebuie” a devenit leac sufletesc. Copilul a fost diagnosticat, în urmă cu o lună, cu leucemie limfoblastică. Părinții, oameni de condiție modestă, au vândut tot. Ba chiar au mai dat naștere unui copil, o fetiță, căreia i-au fost recoltate, la naștere, celule stem, pentru a-și ajuta fratele mai mare.

Familia Bârsan din satul Cireșanu, comuna Baba Ana, este o familie extrem de modestă. Oameni simpli, dar gospodari. Diagnosticul primit de copilul lor, în urmă cu o lună, i-a devastat sufletește pe părinți.

„Am avut 200 de oi. Le-am vândut pe toate ca să facem rost de bani. Din asta ne duceam zilele: crescutul animalelor. Ionuț e internat acum la Institutul Clinic Fundeni din București. Are nevoie de transplant. Un transplant de celule stem sau măduvă osoasă înlocuiește celulele sângelui deteriorate cu altele sănătoase. Așa ni s-a spus de la București. Noi suntem oameni simpli, de la țară, abia de descurcăm de azi pe mâine. Mai avem o fată de 16 ani. Am făcut-o și pe cea mică, de doar o lună, tocmai ca să ne salvăm băiatul. Am zis să îi fie recoltate celule stem de la surioară. Ne doare, ne doare rău. Știm că are o șansă la viață și știm câtă nevoie de ajutor avem. Ce să mai vindem? Casa în care stă, e tot ce ne-a rămas. Facem orice numai ca Ionuț să fie bine”, a mărturisit tatăl copilului, George Bârsan.

Impresionați de drama familiei, cei de al ISU Prahova s-au mobilizat, din dorința de a aduce un pic de alinare în sufletele unor părinți distruși de durere

„Astăzi, gândurile noastre sunt îndreptate către Ionuț, un copil pe care ne-ar fi plăcut să îl îmbrățișăm și să îl încurajăm personal, însă acest lucru nu a fost posibil…O boală necruțătoare îi macină existența și îi marchează copilăria. La numai 14 ani, Ionuț s-a văzut pus în situația de a renunța la tot ceea ce îi definea viața: joacă, școală, activitățile zilnice prin care își ajuta părinții la treburile gospodărești.

De mai bine de o lună se află internat la Institutul Clinic Fundeni din București, așteptând vești bune.

Acasă, părinții și frații așteaptă emoționați și temători concluziile medicilor.

Am călcat pragul acestei familii fiind convinși că nu le putem aduce alinare pentru această durere, dar și cu dorința arzătoare de a le transmite un gând bun, de a-i încuraja și de a-i asigura că nu sunt singuri în fața destinului necruțător.

Pe lângă ajutorul material, această familie are nevoie de suport moral, de căldură sufletească și rugăciune”, este mesajul celor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Nici Primăria Baba Ana nu rămâne indiferentă la drama lui Ionuț Edilul Ion Dragu cunoaște această familie și îl cunoaște și pe Ionuț. Are doar cuvinte de laudă la adresa lor. „Sunt niște oameni necăjiți, dar muncitori, curați și uniți. Ionuț este elev în clasa a VIII-a, la școala din Cireșanu. E un elev bun, premiant, cu tot viitorul înainte. Are o șansă să se facă bine. Operația îl poate ajuta. Familia așteaptă rezultatul biopsiei de măduvă osoasă. Pentru a-i ajuta, mâine vom avea o rectificare de buget. Aproximativ 20.000 de lei vor fi direcționați către Ionuț”, a precizat primarul comunei.

E vremea Crăciunului, e e vremea colindelor. E vremea când copiii de pretutindeni îl așteaptă pe Moș Crăciun visând cu ochii deschiși la daruri frumoase … Ionuț se luptă pentru viața, de pe un pat de spital. El nu visează cadouri și nici nu-l așteaptă pe Moș Crăciun. Tot ce vrea băiatul e un ajutor din partea oamenilor simpli si buni. Un ajutor material ce i-ar putea salva viața.

Cine vrea să îi întindă o mână de ajutor familiei lui Ionuț Bârsan, îl poate contacta pe primarul localității, Ion Dragu, la numărul de telefon 0731.378.533 sau la numărul 0244.251.211 ( sediul Primăriei Baba Ana)