De luna aceasta cei care îşi fac abonamente de tren trebuie să completeze o „Cerere de eliberare abonament”

Când peste tot se încearcă reducerea birocrației, a hârtiilor, a cererilor și a „dosarelor cu șină”, CFR introduce o nouă „cerere”. Astfel, începând cu 11.12.2022, oricine dorește să-și facă un abonament CFR, săptămânal sau lunar, trebuie să completeze în prealabil o cerere.

Deși măsura nu este lipsită de sens, deoarece mulți practicau încheierea de abonamente pe care ulterior le anulau, CFR ar fi putut să găsească totuși o altă variantă „digitalizată”. De exemplu, datele celui care încheie un abonament pot fi introduse într-o bază de date unde, în cazul în care respectivul își anulează abonamentul, această mențiune să poată fi trecută.

Într-o țară care dorește, cel puțin la nivel declarativ, reducerea cantității de hârtie consumată, obligativitatea introducerii cererilor de mână la încheierea abonamentelor CFR, este cel puțin exagerată.

Cu toate acestea, „până la noi ordine”, navetiștii care își fac abonamente CFR, indiferent că sunt pe Regio sai InterRegio, săptămânale sau lunare, trebuie să completeze „Cererea de Eliberare”.

„E o prostie. Ne băga naibii în sistem și verificau acolo câte abonamente am făcut, câte am anulat, etc. După ce că ne grăbim, mai stăm să mai completăm și hârțoagele lor.”, se plânge un navetist care s-a trezit că trebuie să completeze cerere atunci când a dorit să-și reînnoiască abonamentul lunar.

„Ce să fac? Completez cereri… că așa știe statul român și CFR-ul să elimine birocrația. Am de ales?”, se plânge un alt ploieștean în Gara de Sud din Ploiești.

Că era necesară măsura sau nu, cert este că birocrația, în loc să fie eliminată, este încurajată la CFR. „Anul 2023 mâine-poimâine și noi încă stăm să completăm cereri de mână. Mă mir că nu ne-au cerut și dosar cu șină. Dar nu e timpul pierdut…”, se comentează în gările din Ploiești.