Cum poți câștiga invitații duble la Ploiești Jazz Festival 2022

Observatorul Prahovean și Filarmonica ”Paul Constantinescu” Ploiești vă invită la concurs având ca premii zece invitații duble la Ploiești Jazz Festival 2022.

Spuneți-ne cine organizează Ploiesti Jazz Festival și puteți câștiga una dintre celei zece invitații duble!

Așteptăm răspunsurile, cu numele dvs. și un telefon de contact, pe adresa de mail redactie@observatorulph.ro.

Informații despre festival și programul evenimentului

Ploiești Jazz Festival 2022 aduce pe scena sălii ”Ion Baciu” a Filarmonicii ”Paul Constantinescu” o serie de propuneri culturale de neratat, cu artiști de renume ai jazz-ului autohton și internațional.

Ploiesti Jazz Festival este un eveniment organizat de Filarmonica Paul Constantinescu – Ploiesti – membru al Europe Jazz Network în parteneriat cu Primaria Ploiesti desfăşurat sub Înaltul patronaj al Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române și sub egida Ministerului Culturii.

În deschiderea seriei de concerte a Ploiești Jazz Festival din 26 octombrie, Răzvan Cojanu – bas, Sorin Zlat – pian și Laurențiu Ștefan – tobe, adică Ploiești Jazz Trio, alături de Orchestra Simfonică Ploiești, dirijată de Simona Strungaru, vă va da întâlnire la proiectul „Unspoken” — un concert jazz simfonic cu compoziții originale, scrise de trompetistul Sebastian Burneci și orchestrate de însăși Simona Strungaru.

Ziua de 27 octombrie 2022 va aduce cu sine un program intens, în trei etape: un workshop cu reputatul Nicolas Simion Quartet (între orele 11-13), urmat de un concert special al cvartetului din care mai fac parte, alături de Nicolas Simion, Antonis Anissegos – pian, Oliver Lutz e-bas, Benjamin Henocq – baterie la orele 19:00. Evenimentul se va desfășura sub egida Ambasadei Republicii Federale Germania în România. De la 20:30 proeminenta ONJ-Orchestra Națională de Jazz a Franței va evolua cu programul „Rituels”, sub direcția artistică a lui Frederic Maurin, un eveniment derulat sub ediga Ambasadei Republicii Franceze în România.

Seara de 28 octombrie îi va prezenta de la orele 19:00 pe Maria Joao Quartet, în componența Maria Joao – voce, Mario Laginha – pian, Antonio Quintino – bas, Alexandre Frazao – tobe, iar de la 20:30 îi vom cunoaște în concert pe Benito Gonzalez Trio, în formula Benito Gonzalez – pian, Jeff ”Tain” Watts – tobe, Will Slater – bas. Benito Gonzalez este un artist Steinway, Steinway & Sons fiind cea mai importantă companie din domeniul instrumentelor muzicale cu clape.

În 29 octombrie, programul bipartit se va compune, de la orele 19:00, dintr-un concert al încântătorului Kristin Asbjornsen Trio, format din Kristin Absjornsen – voce, Olav Torget – chitare, Suntou Susso – kora, cu albumul „Traces of You” (2018), concert desfășurat sub egida Amasadei Norvegiei la București. Urmează, de la 20:30, Romain Pilon Trio, în componența Jason Brown – tobe, Geraud Portal – bas și Romain Pilon – chitară.

În încheierea festivalului, duminică 30 octombrie, de la orele 19:00, ne vor încălzi spiritele fantastica artistă Daphna Levy, alături de Tamir Miller – pian, Leon Habib – tobe și Răzvan Cojanu – bas, cu proiectul „By the Sea of Galilee”. Evenimentul se va desfășura sub egida Ambasadei Statului Israel în România. Ultimele acorduri de jazz vor răsuna de la 20:30 și vor aparține ansamblului olandezului Joris Teepe: Owen Hart Jr. – tobe, Don Braden – saxofon, Joris Teepe – Bas.

Abonamentele la Ploiesti Jazz Festival, în valoare de 400 lei, sunt valabile pentru toate serile evenimentului și sunt disponibile exclusiv la casa de bilete a Filarmonicii.

Biletele, în valoare de 100 lei/seară (70 lei pensionari, elevi si studenți) pot fi achiziționate de la casa de bilete a Filarmonicii, de la Agenția Teatrală sau online, de aici: https://filarmonicaploiesti.ro/concert/ploiesti-jazz-festival-editia-a-xvii-a-26-30-octombrie-2022/

Întregul festival va fi transmis live pe platforma Virtual Concert Hall, iar biletele virtual sunt aici: https://virtualconcerthall.ro/produs/bilet-virtual-transmisie-live-ploiesti-jazz-festival-editia-a-xvii-a-26-30-octombrie-2022/