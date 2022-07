Opt proiecte comunitare, finanțate din „Fondul Prahova pentru Educație” prin Fundația Comunitară Prahova

„Fondul Prahova pentru Educație” finanțează primele 8 proiecte din județul Prahova. De la ateliere de educație rutieră, la renovarea și dotarea terenurilor de sport, sălilor multimedia și a spațiilor outdoor de învățare, dar și ateliere STEM, cele 8 proiecte ce vor fi finanțate susțin educația formală și non formală a mii de elevi prahoveni.

Cele 8 proiecte prahovene selectate sunt inițiate de:

Asociația pentru educație, formare și cultură ,,Perfekt Info” – 73.615 lei pentru proiectul Educație rutieră – Educație pentru viață – 1000 de preșcolari din grădinițele prahovene vor afla în cadrul atelierelor de educație rutieră elemente de formare a unor deprinderi de educație rutieră. Asociația Performanță prin Educație – infO(1)Edu – 122.928 lei pentru promovarea aplicabilității științelor exacte în școlile prahovene, atât prin participarea la concursuri naționale de robotică și informatică, cât și prin educația non-formală, organizare podcast-uri, conferințe, workshop-uri și competiții din aria STEM. Asociația Curba de Cultură – 85.000 lei pentru renovarea Centrului de Tineret Măneciu, un spațiu de învățare non-formală și informală pentru peste 100 de copiii și tinerii. Palatul Copiilor Ploiești – ART interACTIONS – 124.000 lei pentru renovarea unei săli de spectacole dotată cu echipamente specifice, care să constituie pentru tineri un loc de întâlnire, auto-cunoaștere, explorare și dezvoltare personală, dar și organizarea de spectacole. Școala Centrală Câmpina – 124.460 lei pentru reabilitarea unui teren exterior multisport unde peste 600 de elevi și profesori să își desfășoare activitatea școlară și recreativă. Școala Gimnazială Măgureni – Stop violenței în școala mea! – 124.995 lei destinați combaterii fenomenului de bullying. Școala Gimnazială „Învățător Radu Ion” Vadu Părului – Învățăm SMART – 100.000 lei pentru renovarea și dotarea unei săli SMART dedicată celor peste 170 de elevi ai școlii. Școala Gimnazială ”George Coșbuc” Ploiești – Școala din grădină – 125.000 lei pentru amenajarea unui spațiu exterior destinat activităților extrașcolare.

Detalii despre cele 8 proiecte se găsesc aici.

În urma apelului de proiecte lansat în luna mai, 55 de echipe au aplicat la granturile nerambursabile ale Fondului „Prahova pentru Educație’’. În urma verificării eligibilității proiectelor, echipa Fundației Comunitare Prahova a declarat eligibile 51 de proiecte primite. Juriul independent al Fondului a selectat în perioada 30 iunie – 24 iulie cele 8 proiecte menționate din totalul de 51 de aplicații eligibile.

“În ciuda numărului mare de aplicații care au necesitat evaluarea, membrii juriului au dovedit profesionalism, seriozitate, transparență, gândire critică şi capacitate de analiză, argumentând în mod logic şi pertinent punctajele pe care le-au acordat proiectelor.

Desfășurarea acestei ediții a Fondului „Prahova pentru Educație” s-a realizat la standarde ridicate, a fost un real succes, s-a bucurat de mult interes din partea potențialilor beneficiari, a fost foarte bine mediatizată și, mai ales, a venit în întâmpinarea unor nevoi de perfecționare reale şi diversificate ale învățământului prahovean. Îmi exprim speranţa ca acest lăudabil demers să continue şi în anii următori, să devină o tradiţie în contextul comunităţii educaţionale prahovene ’’, a declarat Prof. Burlacu Daniela – președintele Fundației Comunitare Prahova.

