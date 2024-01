”Electrica mi-a estimat un consum nejustificat ca să aplice un tarif mai mare” Sesizarea unui cliente nemulțumite de factura de curent

În contextul în care aplicația MyElectrica, prin care clienții puteau comunica indexul contorului de curent, nu este funcțională până la 1 februarie, o cititoare ne-a sesizat modul în care i-a fost emisă ultima factură. Care a fost explicația companiei.

O cititoare care locuiește în Ploiești a transmis pe adresa redacției o sesizare cu privire la modalitatea de facturare a companiei Electrica Furnizare a consumului din luna decembrie 2023.

” Bună ziua! Am fost anunțați că aplicația informatică prin care comunicam indexul autocitit este în curs de optimizare toată luna ianuarie, ceea ce înseamnă că nu putem transmite indexul autocitit. Totodată, am fost informați că vom primi facturile în luna februarie fără să știm și ce index se va lua în calcul. Pe 16 ianuarie am primit o factură pentru perioada 04.12.-31.12.2023 în care societatea mi-a estimat un consum de 143 Kwh. Eu consum lunar sub 100 kwh, fapt dovedit lună de lună prin valoarea indexului autocitit transmis.

Acum, pe 16 ianuarie, contorul indică un consum cu 10 kwh mai puțin decât societatea a luat în considerare la 31.12.2923, adică 12552 fata de 12562 la data menționată. În felul acesta societatea a fixat prețul de 0,800 lei /kwh pentru toți cei 143 kwh, fără a mai face diferența de preț între consumul pana la 100 kwh (0,68 lei) și ce trece peste 100 kwh (0,800 lei) Aș vrea să aflu prin intermediul dvs. o explicație de la Electrica Furnizare. De ce s-a procedat așa? mai ales că nu cu cred că sunt singurul în situația asta”.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere companiei, care ne-a transmis următorul comunicat:

”În ceea ce privește situația clientului din solicitarea de presă transmisă de către publicație, în urma analizei interne a rezultat faptul că factura emisă pentru intervalul 04.12-31.12.2023 reflectă o cantitate de energie electrică estimată conform istoricului de consum înregistrat la locul de consum în cauză.

În baza legislației în vigoare privind măsurile de protecție a clienților casnici, pentru perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025 consumatorii de energie electrică vor achita următorul preț plafonat:

maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul în care consumul lunar realizat la locul de consum este între 0 și 100 kwh inclusiv;

în cazul în care consumul lunar realizat la locul de consum este între 0 și 100 kwh inclusiv; maximum 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul în care consumul lunar realizat la locul de consum este cuprins între 100,01 şi 255 kWh; în cazul clienților care depășesc acest prag de consum, însă nu realizează un consum mai mare de 300 kwh, aceștia vor plăti maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru diferența de consum ce se încadrează în intervalul 255kWh-300 kWh.

în cazul în care consumul lunar realizat la locul de consum este cuprins între 100,01 şi 255 kWh; în cazul clienților care depășesc acest prag de consum, însă nu realizează un consum mai mare de 300 kwh, aceștia vor plăti maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru diferența de consum ce se încadrează în intervalul 255kWh-300 kWh. maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul în care consumul lunar realizat la locul de consum depășește 300 kWh.

La momentul facturării, clientului menționat în solicitarea de presă i s-a aplicat prețul plafonat de 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus, consumul estimat pentru intervalul 04.12-31.12.2023 fiind de 143 kWh.

În ceea ce privește mențiunea clientului cu privire la facturarea aplicată nediferențiat pe praguri de consum, facem precizarea că acest tip de facturare se aplică doar în cazul unui consum cuprins între 255kWh-300 kWh.

Cu ocazia citirii realizate de către operatorul de distribuție, se recalculează consumul mediu zilnic înregistrat pentru întreaga perioadă de regularizare, respectiv consumul mediu lunar realizat efectiv.

Ulterior recalculării, clientul este încadrat în categoria de consum aferentă în funcție de consumul mediu lunar realizat efectiv și este facturat la preţul corespunzător acesteia”.

În ceea ce privește aplicația MyElectrica, societatea precizează că realizează în perioada 01.01.2024 – 31.01.2024 o serie de optimizări complexe ale sistemelor informatice cu scopul îmbunătățirii serviciilor de care beneficiază clienții companiei, motiv pentru care există limitări în accesarea anumitor funcționalități utilizate de către aceștia, printre care se află și cele destinate transmiterii indexului autocitit. Pentru aspecte ce țin de relația cu furnizorul, clienții au în continuare la dispoziție următoarele modalități de contact:

Call-center , la numărul 0244 406 006 (apel taxabil, tarif normal, de luni până vineri, între orele 08:00-20:00) pentru informații privind relația cu furnizorul;

, la numărul 0244 406 006 (apel taxabil, tarif normal, de luni până vineri, între orele 08:00-20:00) pentru informații privind relația cu furnizorul; Punctele de relații cu clienții (clienții au opțiunea să își programeze vizita prin intermediul platformei https://www.electricafurnizare.ro/e-programare/).

Factura emisă clientei pentru consumul din luna decembrie 2023

INDEX-ul contorului la 16 ianuarie 2024