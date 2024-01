Val de sesizări privind facturile emise de Electrica. ”Era să fac infarct când am văzut suma de plată!”

După ce Observatorul Prahovean a publicat articolul ”Electrica mi-a estimat un consum nejustificat ca să aplice un tarif mai mare” Sesizarea unui cliente nemulțumită de factura de curent numeroși cititori ne-au sesizat că au primit facturi pentru un consum estimat mai mare decât cel real și, implicit, au fost taxați la un tarif mai mare.

- Publicitate -

În luna ianuarie, aplicația MyElectrica, prin care clienții puteau comunica indexul contorului de curent, nu este funcțională din cauza unor lucrări informatice. Din acest motiv, clienții nu au putut comunica furnizorului de curent indexul contorului, astfel încât compania a emis facturi în baza unui consum estimat.

Numeroși cititori ne-au reclamat că din această cauză au de achitat facturi de mai mari deoarece consumul estimat, mai mare decât cel real, este taxat la tarife mai mari, respectiv 0,8 lei/kwh față de 0,68 lei/kwh, pentru un consum cuprins între 100,01 şi 255 kWh și chiar 1,3 lei lei/kwh pentru un consum mai mare de 300 kwh.

Iată sesizarea transmisă de un cititor atât redacției, cât și companiei Electrica Furnizare:

”Am primit factura dumneavoastră și nu este calculata legal. În primul rand, după cum știți, in luna ianuarie nu s-a putut transmite indexul telefonic din cauza unor probleme de sistem. În al doilea rand, perioada de facturare este estimata de dumneavoastră doar pentru 2 săptămâni. Desi trebuia sa cititi contorul, cum era normal și sa vedem care este consumu, mi-ati trecut consum de 289 kwh pe care l-ati facturat cu prețul de 1,3 lei și nu cum este legal, adică 255 kwh cu 0.8 lei și diferența dintre 289 și 255 adică 34 de KW sa fie platita cu 1,3 lei. Astfel, în loc sa plătesc conform facturii trimisa de dumneavoastră suma de 248,2 am plătit suma de 375,51 diferenta fiind de 127.51….încasată fără justificare .

Eu nu aveam cum sa consum mai mult de 250 de KW ținând cont ca luna precedenta am consumat conform transmiterii indexului 164 de KW.

Va rog ca după citirea de către dumneavoastră sa se facă o factura corecta pe care sa o plătesc conform cu realitatea. O sa ma adresez la protecția consumatorului”.

- Publicitate -

Un alt cititor reclamă că la ultima factură emisă de Electrica i-a fost estimat un consum mult mai mare decât cel real.

”Bună ziua! Și eu am primit din partea Electrica o sumă de plată aberantă, de 1300 de lei, deși am dat citirea la zi. Mi-a fost estimat un consum de 960 de kwh, deși, așa cum apare pe factură, în aceeași lună a anului trecut am consumat doar 102 kwh. Era să fac infarct când am văzut suma de plată!”