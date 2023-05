Un restaurant din Ploiești a fost închis temporar și amendat cu 20.000 de lei. Inspectorii OPC au găsit mai multe nereguli

Ion Iordăchescu, Comisar șef al Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia, a dat publicității rezultatele unui control făcut la un restaurant din Ploiești. Șeful OPC a motivat sancțiunile aplicate.

Comisari din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Prahova au desfășurat o acțiune de control pentru cercetarea unei reclamații la SC Hangan Food Investment SRL-Restaurant „La Mamaliguța” Ploiești:

Abaterile constatate în timpul controlului au fost:

Bloc alimentar: paviment cu zone cu gresie spartă, ciobită, sifon scurgere pardoseală deteriorat, cu prezența de mizerie, zona pragurilor de trecere între încăperi neigienizată, camera congelator cu prezența de gheață pe unele porțiuni ale țevilor de scurgere, navete cu produse direct pe paviment.

Un frigider pentru băuturi care era utilizat pentru păstrarea de alimente, cuptor electric cu urme de resturi alimentare și chedere deteriorate.

Preparate culinare si produse alimentare pentru care nu se poate verifica trasabilitatea, unele dintre ele păstrate la temperatură necorespunzătoare.

Pentru abaterile constatate operatorul economic a fost sancționat cu 2 amenzi in valoare totală de 20.000 lei.

S-a dispus măsura de oprire temporară prestare servicii pentru blocul alimentar, până la remedierea deficientelor. De asemenea au fost oprite definitiv de la comercializare 14,4 kg produse alimentare în valoare de 1180 lei.

Contactat de Observatorul Prahovean pentru un punct de vedere, administratorul restaurantului Mămăliguța, Andrei Florean, a răspuns:

”Referitor la solicitarea dumneavoastră de exprimare a unui punct de vedere, cu privire la postarea pe facebook a domnului Ion Iordachescu, Comisar Sef la Comisariatul Regional Protecția. Consumatorului – Regiunea Sud Muntenia, urmare controlului efectuat de comisari din cadrul Comisariatului Județean pențru Protecția Consumatorilor Prahova, la unitatea noastra, in data de 28.04.2023, pentru cercetarea unei reclamații, facem urmatoarele precizari, care speram ca vor fi aduse la cunostinta cititorilor dumneavoasta, in virtutea dreptului la replica, de care intelegem sa facem uz:

Toate abaterile constate in timpul controlului au fost remediate de reprezentantii societatii, procedandu-se la efectuarea tuturor procedurilor necesare pentru ca deficientele sa fie inlaturare si activitatea sa se desfasoare conform prevederilor legale in materie, In acest sens s-au intreprins urmatoarele:

-S-a schimbat gresia, reparat sifonul.

-S-au igienizat pragurile de trecere intre incaperi.

– S-a igienizat cuptorul

-S-a eliminat gheata de pe tevile din camera congelator.

-Frigiderul a fost schimbat cu unul corespunzator.

Facem precizarea ca activitatea a fost intrerupta temporar, pe o durata de timp necesara efectuarii remedierilor, in prezent unitatea desfasoara activitatea comerciala specifica.

Pe acesta cale ne cerem scuze clientitor pentru orice inconvenient create si ii asiguram ca Restaurantul „Mamaliguța” tratează cu foarte multă seriozitate siguranța produselor si a clientilor saiD

Va multumim si va asiguram de bunele noastre intentii.”