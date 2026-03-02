Astenia de primăvară? Sfatul medicului pentru restartul de energie

Licențiat al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, medic specialist ozonoterapie, medicină hiperbară și traumatologie sportivă, Mihai Băican scrie astăzi în Observatorul Prahovean despre cum îți activezi metabolismul și scazi inflamația în primele săptămâni de primăvară.

Primăvara nu te așteaptă

Primăvara nu înseamnă doar temperaturi mai blânde și zile mai lungi. Înseamnă o schimbare reală în corp. Iar dacă organismul este obosit, inflamat sau dezechilibrat după iarnă, nu va „înflori” singur. Este momentul să intervenim conștient.

Medicina regenerativă nu promite miracole. Promite mecanisme activate inteligent, la momentul potrivit.

Ieși afară. Activează-ți metabolismul

Lumina naturală și mișcarea în aer liber sunt primele instrumente reale de reset. 30–45 de minute zilnic de mers alert, alergare ușoară sau exerciții funcționale cresc sensibilitatea la insulină, stimulează funcția mitocondrială, reduc inflamația de fond și îmbunătățesc calitatea somnului.

Energia nu vine din cafea. Vine din oxigenare și dintr-un metabolism activ. Începe simplu. Dar începe.

Susține-ți organismul. Nu-l lăsa să se descurce singur

După sezonul rece, stresul oxidativ este frecvent crescut, iar imunitatea poate fi fragilă. Ozonoterapia sistemică, efectuată controlat, contribuie la optimizarea utilizării oxigenului la nivel celular, stimularea enzimelor antioxidante proprii, reglarea microcirculației și modularea inflamației. Este o metodă fiziologică de antrenare a capacității de adaptare a organismului.

Ai oboseală persistentă? Acționează

Dacă alimentația este corectă și totuși te simți epuizat, rezervele pot fi insuficiente sau absorbția suboptimală. Vitaminoterapia perfuzabilă permite absorbție completă și concentrații eficiente rapid. Vitamina C, complex B, magneziu, glutation, acid alfa-lipoic – administrate personalizat, pot susține funcția mitocondrială și recuperarea energetică.

Articulațiile dor primăvara? Nu ignora semnalul

Odată cu reluarea activității fizice, durerile articulare pot deveni mai evidente. Infiltrațiile cu PRP (plasmă îmbogățită cu trombocite) stimulează regenerarea tisulară, reduc inflamația locală, îmbunătățesc mobilitatea și scad durerea. PRP este o intervenție biologică inteligentă, mai ales în stadii incipiente de artroză sau în leziuni tendinoase, mai ales când este asociată cu mișcare corect dozată și susținere metabolică.

Antioxidanții – echilibru, nu exces

Mai multă mișcare înseamnă și mai mult stres oxidativ. Organismul are mecanisme proprii de apărare, dar acestea pot fi susținute prin alimentație bogată în verdețuri și polifenoli, hidratare adecvată, somn regulat și terapii personalizate atunci când este nevoie. Nu cantitatea face diferența, ci strategia.

Construiește-ți starea de bine

Primăvara este un moment de prevenție. Este mai eficient să optimizezi decât să tratezi complicații. Mișcă-te. Evaluează-te. Corectează ce este dezechilibrat. Corpul are capacitate de regenerare, dar aceasta trebuie stimulată și ghidată corect.

Primăvara începe în natură. Energia începe în tine.

Unde îl găsiți pe medicul specialist Mihai Băican

Cei interesați de consultații și terapii precum ozonoterapia, infiltratii intraarticulare și coloana vertebrală cu PRP, terapia hiperbară și terapii intravenoase cu vitamine, antioxidanți, aminoacizi, se pot programa la medicul Mihai Băican la nr. de telefon 0785213070.