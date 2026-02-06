Medic sancționat după ce a cerut ajutorul Poliției. Pacient agresiv la SJU Ploiești, apelul la 112 considerat „nejustificat”

Un medic oftalmolog de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești s-a văzut nevoit să sune la 112 din cauza unui pacient recalcitrant. Pentru că respectivul conflict s-a aplanat până la venirea echipajului de poliție, doctorița în cauză a primit avertisment verbal pentru apel nejustificat la 112.

- Publicitate -

Altercația a avut loc luni, 2 februarie 2026, în jurul prânzului. Conducerea spitalului a cerut medicului oftalmolog notă explicativă și, din spusele managerului SJU Ploiești, Sebastian Toma, atât doctorița în cauză, cât și una dintre asistente ar fi fost jignite și amenințate de către bolnavul care s-a prezentat la Urgențe.

„Respectivului pacient i s-au cerut cartea de identitate și cardul de sănătate pentru a fi înregistrat în registrul de consultații. Bărbatul a avut o atitudine necorespunzătoare. A început să țipe și să jignească.

- Publicitate -

O asistentă a fost făcută nesimțită. Cu ton ridicat, a cerut personalului să intre el primul și ne-a spus să nu ținem cont de bolnava gravidă, care era înaintea lui. A amenințat, totodată, cu relațiile lui.

A acuzat inclusiv că ne folosim de datele lui personale, deși în orice cabinet medical este nevoie de documente pentru înregistrarea consultației și raportarea la CASS. În timpul consultației, am simțit halena etanolică și așa mi-am explicat agresivitatea pe care a avut-o la adresa mea și a personalului medical”, și-a justificat medicul în cauză telefonul dat la 112.

IPJ Prahova a confirmat incidentul. În urma apelului, echipajul de poliție a constatat, însă, că disputa verbală dintre cadrele medicale și respectivul pacient fusese aplanată, motiv pentru care tot medicul de gardă a fost „pedepsit”. Doctorița cu pricina a primit avertisment verbal pentru apel nejustificat la 112.