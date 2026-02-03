Sindicaliștii Sanitas amenință cu greva generală dacă li se taie salariile

Sindicaliștii SANITAS se pregătesc de proteste. Aceștia au avertizat luni, 26 ianuarie 2026, că se poate ajunge chiar la grevă generală în sistem, dacă Guvernul nu renunță la tăierea fondului de salarii cu 10%.

Federația SANITAS atrage atenția că o eventuală diminuare a fondului de salarii în sănătate și asistență socială va avea consecințe grave: scăderea motivației personalului, accentuarea deficitului de angajați, creșterea riscului de plecări din sistem și afectarea directă a calității serviciilor oferite populației.

Dan Stroe, președinte Sindicatul Sanitas Prahova: „Suntem pregătiți, în primă fază, de miting. Avem confirmare de participare din partea a 200 de angajați din județ: medici, asistente, infirmiere, brancardieri. Adoptarea OUG nr. 36/2025 a dus deja la reducerea sporurilor pentru condiții periculoase și vătămătoare.

O nouă tăiere salarială ar fi dezastruoasă pentru, spre exemplu, o asistentă medicală al cărei câștig salarial net pleacă de la 4.500 de lei și ajunge undeva la 5.500–6.000 de lei.

În cazul în care această reducere a salariului va fi aprobată, vom declanșa greva generală. Potrivit ultimului sondaj Sanitas, 70% dintre colegii din țară susțin această formă de protest”.